INSS vai devolver valores; veja como pedir o reembolso dos descontos

Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que sofreram descontos de associações ou sindicatos sem autorização começam a ser notificados nesta terça-feira (13) por meio do site ou aplicativo Meu INSS. Ao todo, cerca de 9 milhões de beneficiários estão nessa situação e poderão solicitar o reembolso a partir desta quarta-feira (14).

Como vai funcionar

Assim que acessarem o Meu INSS, os segurados verão uma notificação automática, com instruções para confirmar se o desconto foi mesmo indevido. Caso não reconheçam a cobrança, poderão solicitar a devolução do valor diretamente pela plataforma, sem necessidade de apresentar documentos ou preencher formulários. O ressarcimento será depositado na mesma conta bancária em que o benefício é pago.

As entidades responsáveis pelos descontos terão 15 dias úteis para comprovar a regularidade ou efetuar a devolução ao INSS, que então repassará os valores aos beneficiários. Os ressarcimentos serão feitos entre os dias 26 de maio e 6 de junho, referentes a descontos feitos nas folhas de pagamento de abril.

Fraude bilionária

A operação que revelou as fraudes foi deflagrada em 23 de abril, após o fechamento da folha de pagamento. Segundo as investigações, um esquema nacional aplicou descontos indevidos que somam R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024, principalmente em aposentadorias e pensões. O montante já identificado como passível de devolução nesta primeira fase é de R$ 292,7 milhões.

Como identificar descontos irregulares

Acesse o site ou app Meu INSS com login e senha.

Vá até a opção "Consultar Benefício" e clique em "Extrato de Pagamento".

Escolha o mês desejado (por padrão, aparecem os dois últimos).

Verifique se há algum valor descontado de forma suspeita.

Alerta contra golpes

O INSS reforça que o contato com os beneficiários será feito apenas pelo aplicativo ou site Meu INSS. Não haverá ligações, mensagens de SMS ou WhatsApp. Em caso de dúvida, o segurado pode entrar em contato com a central telefônica 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Cronograma

08 de maio: INSS notificou 27 milhões de segurados que não tiveram desconto indevido.

13 de maio: Começam as notificações para os 9 milhões que tiveram descontos suspeitos.

14 de maio: Liberação do pedido de reembolso pelo Meu INSS ou telefone 135.

Esse é mais um passo do governo para garantir a proteção dos beneficiários do INSS e combater fraudes sistêmicas que vinham afetando milhões de brasileiros.

