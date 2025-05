EUA e China suspendem taxas por 90 dias a partir de hoje

© Lusa

Após um fim de semana de intensas negociações na Suíça, representantes dos Estados Unidos e da China fecharam um acordo que prevê a redução mútua de tarifas em 115% por um período inicial de 90 dias. O entendimento marca o primeiro passo concreto para a reaproximação entre as duas maiores economias do mundo, após anos de tensões agravadas por uma prolongada guerra comercial.

Com o novo acordo, as tarifas aplicadas pelos EUA a produtos chineses caem de 145% para 30%, enquanto a China reduzirá suas tarifas sobre itens norte-americanos de 125% para 10%. A medida representa uma trégua temporária em uma situação que já se assemelhava a um embargo comercial entre os dois países.

Além da redução tarifária, Washington e Pequim concordaram em criar um mecanismo de diálogo permanente para discutir questões comerciais e econômicas de forma técnica e estruturada. A expectativa é que as conversas sejam retomadas em breve, com foco na resolução prática de disputas e no estabelecimento de regras mais claras para o comércio bilateral.

O acordo foi bem recebido por mercados internacionais e analistas, que veem na trégua uma oportunidade para aliviar pressões inflacionárias globais e restaurar parte da confiança nas cadeias de suprimento afetadas pelas restrições impostas nos últimos anos.

