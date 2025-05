Trump fecha acordos de US$ 200 bilhões com Emirados Árabes Unidos

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (15) acordos totalizando mais de US$ 200 bilhões com os Emirados Árabes Unidos, incluindo um compromisso de US$ 14,5 bilhões envolvendo a Boeing, a GE Aerospace e a Etihad Airways.

"Os acordos vão expandir significativamente o investimento nos Estados Unidos e o acesso do mercado americano nos Emirados Árabes Unidos", disse a Casa Branca em comunicado.

Os países também firmaram acordos sobre inteligência artificial e uma parceria de US$ 60 bilhões na expansão da produção de petróleo e gás natural com participação da ExxonMobil, da Occidental e da estatal Adnoc.

A companhia aérea Etihad Airways prometeu um investimento em 28 aeronaves 787 e 777X, da Boeing e com motores da GE Aerospace.

Os negócios seguiram outros semelhantes celebrados nesta semana durante a viagem de Trump ao Oriente Médio. Na quarta (14), os EUA e o Qatar firmaram acordos de US$ 243 bilhões que incluíram um pedido de até 210 aeronaves da Boeing avaliado em US$ 96 bilhões.

Na terça (13), a Arábia Saudita se comprometeu a investir US$ 600 bilhões por meio de dezenas de acordos nos setores de defesa, inteligência artificial e energia.

A tecnologia também protagonizou os acordos desta quinta, com a Qualcomm anunciando um plano para desenvolver um centro global de engenharia em Abu Dhabi voltado para IA e data centers.

Interessados em diversificar suas economias, os Estados do Golfo buscam acelerar investimentos em inteligência artificial nos EUA e ganhar maior acesso a chips americanos.

A principal empresa de IA dos Emirados, a G42, anunciou um campus que será operado em parceria com empresas americanas. Segundo o Departamento de Comércio dos EUA, a instalação terá 5 GW de capacidade para data centers de IA.