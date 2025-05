PF apreende carros de luxo atribuídos a 'Careca do INSS'

© Shutterstock

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A PF (Polícia Federal) apreendeu nesta terça-feira (20) cinco veículos de luxo atribuídos ao lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", em um prédio comercial em Brasília no âmbito da investigação de fraudes nos descontos de benefícios pagos pelo instituto.

A PF afirma que o mandado de busca e apreensão foi feito para localizar bens "de um operador financeiro ligado a uma das entidades investigadas, suspeito de ter adquirido veículos de alto valor com recursos oriundos da fraude aos aposentados".

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirma ter procurado a PF na última quinta-feira (15) depois de receber uma denúncia anônima de que os veículos estavam estacionados na garagem do prédio onde fica o escritório dela.

Os carros de luxo são dois da marca BMW, dois da Porsche e um Land Rover. A lista de veículos apreendidos não foi divulgada pela PF.

Segundo a senadora, os carros estavam na garagem do primeiro subsolo do prédio -alguns cobertos por capas de proteção.

No começo do mês, a PF encontrou contratos e notas fiscais que ligam a antiga cúpula do INSS a Antunes. As investigações indicam que o lobista representava associações dentro do instituto, cooptando funcionários, para liberar descontos em massa.

Ele teria recebido R$ 53,58 milhões de entidades associativas e de intermediárias e usaria empresas para prestar serviços de consultoria a associações de aposentados. A apuração aponta ainda que ele teria repassado R$ 9,32 milhões a servidores e empresas ligadas a ex-integrantes da cúpula do INSS.

Em nota divulgada anteriormente, a defesa de Antonio Carlos Camilo Antunes, feita pelo escritório Moreira & Schegerin Advogados, afirmou que não comenta processos em curso, especialmente os que tramitam em segredo de Justiça.