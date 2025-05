Leilão da Receita Federal tem automóvel por R$ 1.940 e iPhone por R$ 410

© Shutterstock

(FOLHAPRESS) - O novo leilão da Receita Federal, que acontecerá no dia 28 de maio, tem lotes com videogames, smartphones, automóveis e utensílios domésticos. O período de apresentação de lances é das 8h do dia 20 até às 21h do dia 26 de maio.

Para apresentar lances, é preciso acessar "Participar de leilão eletrônico" no site da Receita e selecionar o lote 0800100/000001/2025 - Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 8ª Região Fiscal.

Os interessados também devem consultar informações sobre lotes, preços, prazos e regras em "Consultar leilões da Receita Federal", na área de "Serviços" do portal da Receita, e selecionar o edital mais recente de São Paulo.

Entre os destaques dos lotes, iPhones 14, vendidos a cerca de R$ 4.000 no varejo comum, são leiloados a R$ 810 nos lotes 147 e 148, a R$ 952 no lote 140 e a R$ 1.343 nos lotes 131 e 132.

Alguns iPhones 13 também são vistos, entre os lotes 134 a 137 por R$ 429, do lote 149 ao 161 por R$ 731 e nos lotes 141 a 146 por R$ 817. Já o iPhone 11 é leiloado a R$ 410 no lote 133 e por R$ 630 nos lotes 162 e 163.

Para os que preferem Xiaomi, o modelo Redmi Note 12 é encontrado a R$ 200 nos lotes 37 e 66 e a R$ 300 no lote 57. Já o Redmi Note 11 é leiloado por R$ 200 no lote 40, e o Redmi Note 9A por R$ 150 nos lotes 38 e 39 e por R$ 200 no lote 73.

O arrematante também pode adquirir acessórios, como Airpods Pro a R$ 594 no lote 138 e Smartwatch Apple por R$ 660 no lote 139.

Os que buscam lotes em maior quantidade podem encontrar 15 Xbox One por R$ 3.700 no lote 88, 500 fones de ouvido Lenovo por R$ 4.000 no lote 75 e múltiplas telas para telefone celular entre os lotes 41 e 55.

A maioria dos itens citados têm sua comercialização proibida, ou seja, não podem ser revendidos. Todos os demais, para serem comercializados, precisam ser arrematados por pessoas jurídicas.

No setor de automóveis, o mais barato encontrado foi o Ford Escort 1996, por R$ 1.940 no lote 184. Também é leiloado um Ford Focus 2008/2009 por R$ 6.600 no lote 183.

Entre os destaques, ainda há uma caminhonete Hyundai Hr Hdb 2011 por R$ 15 mil no lote 28, um Chevrolet Vectra Sedan Elegance 2010/2011 por R$ 8.700 no lote 185 e um Toyota Corolla 2009 por R$ 13.800 no lote 191.

Outros automóveis podem ser vistos nos lotes 35, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 164, 186, 187, 188, 189, 190 e do 192 ao 200. O lote 125 tem os modelos Renault Clio e Fiat Toro destinados somente para sucata.

O edital relembra que os veículos estão estacionados há algum tempo, e por isso as baterias podem estar descarregadas, e os pneus, murchos. Alguns, inclusive, não possuem bateria, chaves ou rodas. Além disso, a maioria dos veículos não está com o licenciamento em dia, o que impede a circulação, conforme a legislação de trânsito.

CALENDÁRIO DO LEILÃO

Período de apresentação das propostas - 8h de 20 de maio até 21h de 26 de maio

Período de visitação - 14 a 25 de abril

Sessão pública para classificar e ordenar propostas - 9h de 28 de maio

Apresentação dos lances - 10h do dia 28 de maio

Retirada de lotes arrematados - Em até 30 dias após leilão

QUEM PODE PARTICIPAR?

As pessoas físicas que desejarem participar precisam ter mais de 18 anos -ou ser emancipada-, CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e selo de confiabilidade prata ou ouro no portal Gov.br.

As empresas interessadas devem ter o cadastro regular no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) e também ter selo de confiabilidade prata ou ouro.

COMO PARTICIPAR?

O cidadão deve acessar o portal da Receita Federal e clicar em "Participar de leilão eletrônico". Na tela seguinte, será preciso fornecer senha do Portal Gov.br. Em seguida, acessar "Sistema de Leilão Eletrônico", do lado esquerdo da tela, e selecionar o lote 0800100/000001/2025 - Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 8ª Região Fiscal.

Dentro do sistema, é possível escolher o lote que deseja dar lance e clicar em "Incluir proposta", aceitar os termos e as condições expressas pela Receita, digitar o valor da oferta e salvar.

