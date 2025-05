Acreditamos que gripe aviária possa ser transitória e rápida no Brasil, diz Alckmin

© Getty

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta quarta-feira (21) que o Brasil reagiu de forma imediata para conter o foco da gripe aviária no Rio Grande do Sul e disse acreditar que a crise possa ser transitória e rápida no país.

"O importante é que a ação brasileira do Mapa [Ministério da Agricultura e Pecuária] foi muito rápida, foi imediata no sentido de isolar a área. Ela [gripe aviária] foi localizada em um município, o Brasil é um país continental, então, tem outras regiões que não têm nenhuma relação. Acreditamos que possa ser transitória e rápida", disse.

O primeiro foco confirmado em uma granja comercial ocorreu na semana passada em Montenegro (RS). Também foi confirmado um segundo foco em um zoológico em Sapucaia do Sul (RS). As duas cidades ficam na região metropolitana de Porto Alegre. Mais casos estão sendo investigados em outras regiões do país.

Após a confirmação do primeiro caso, as exportações de frango e derivados do Brasil foram suspensas para mais de 30 mercados, incluindo nações integrantes do Brics -grupo de países em desenvolvimento presidido pelo Brasil neste ano.

Segundo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o tema da gripe aviária não foi "nem mencionado" durante encontro, no Itamaraty, dos 11 ministros da indústria e comércio que representam os países do Brics.

Criado em 2009, o Brics era inicialmente formado por Brasil, Rússia, Índia e China. Dois anos depois, a África do Sul foi incorporada ao grupo, que manteve a configuração de cinco países até 2023. Os integrantes incluídos mais recentemente são Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã e Arábia Saudita.

A China é a maior compradora de frango do Brasil, respondendo sozinha por 10,5% das importações em 2024, quando recebeu 562 mil toneladas. O país é seguido pelos Emirados Árabes Unidos (455 mil toneladas), Japão (443 mil toneladas), Arábia Saudita (370 mil toneladas) e África do Sul (325 mil toneladas).

No último domingo (18), em Roma, Alckmin disse que o Brasil é "um exemplo para o mundo de compromisso com a questão sanitária, tanto animal quanto vegetal". Na ocasião, reforçou que o país "cumpre totalmente os protocolos sanitários".

Questionado se houve pressão dos países para mencionar a guerra comercial aberta pelos Estados Unidos na declaração ministerial do Brics, o vice-presidente tergiversou.

"Essas reuniões são precedidas de muitos grupos de trabalho, que, com bastante antecedência, vão discutindo os temas, arredondando e nem sempre tem consenso. Mas conseguimos um belíssimo consenso através do diálogo, e o texto final foi aprovado de maneira unânime, sem nenhum reparo, pelos 11 países que compõem o Brics", disse.

Segundo Alckmin, todos os países defenderam o multilateralismo, o livre comércio e o respeito às regras da OMC (Organização Mundial do Comércio) -entidade hoje paralisada por uma obstrução dos EUA iniciada há quase dez anos.