Veja lista de agências dos Correios para pedir a devolução de descontos indevidos do INSS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que querem consultar se tiveram descontos indevidos de associações e pedir a devolução do dinheiro podem procurar uma agência dos Correios em todos os estados do país a partir desta sexta-feira (30).

A lista completa com todas as agências disponíveis para atendimento pode ser baixada no seguinte link: (Clique Aqui). O beneficiário também pode consultar a lista por meio do site dos Correios ou pela Central 135, para conversar com atendentes do INSS por telefone.

Nas agências habilitadas, os aposentados e pensionistas poderão consultar se foi feito algum desconto no benefício, abrir um pedido de contestação de descontos não autorizados, reconhecer a autorização de algum débito e analisar e contestar a documentação apresentada pela associação.

O segurado que optar pelo atendimento presencial dos Correios poderá retornar à agência depois de 15 dias úteis para consultar sobre o resultado da contestação. Lá também é possível imprimir o protocolo, com orientações para acesso pela Central 135 ou pelo aplicativo Meu INSS.

COMO CONSULTAR UMA AGÊNCIA DE CORREIOS PRÓXIMA?

- Acesse o site www.correios.com.br

- Role a página até encontrar a área "Acesso rápido", no rodapé

- Clique no ícone "Encontre sua Agência"

- Se quiser a visualização automática, permita que o site acesse a localização do dispositivo e selecione a opção "Proximidade"

- Se preferir inserir o estado, a cidade e o bairro manualmente, escolha a opção "Localidade"

- O site exibirá uma lista de agências dos Correios próximas à sua localização atual ou à indicada pelo usuário. É possível visualizar o endereço, horário e canais de atendimento de cada unidade.

QUEM TEM DIREITO AO ATENDIMENTO PRESENCIAL?

Qualquer aposentado ou pensionista que tiver dúvidas sobre descontos indevidos em seu benefício pode optar pelo atendimento presencial. Porém, o INSS diz que ele é direcionado para pessoas que têm dificuldades para acessar internet ou telefone, e que os canais preferenciais ainda são o aplicativo Meu INSS, o site e a Central 135.

QUAIS DOCUMENTOS PRECISO LEVAR?

Um documento de identificação oficial. O beneficiário não precisa levar extrato, contracheque ou comprovante de inscrição.

ATÉ QUANDO POSSO PEDIR O RESSARCIMENTO?

Não há prazo final para buscar o atendimento presencial ou solicitar ressarcimento. O INSS diz que todos serão atendidos com tranquilidade, e orienta que não é necessário se preocupar em ir logo no início.

E QUEM NÃO PODE IR?

No caso de beneficiários impossibilitados de comparecer a uma agência, um representante legal poderá ser atendido, mediante apresentação de procuração autenticada. Nesse caso, o acesso será restrito à consulta de informações, sem possibilidade de alterações cadastrais.

Para segurados que moram longe de qualquer agência dos Correios, o governo diz estar planejando ações itinerantes e busca ativa, mas ainda sem data definida. O INSS faz alerta de que, até o momento, nenhum funcionário oficial está autorizado a ir até a casa dos beneficiários, e que qualquer tentativa de afirmar algo diferente pode ser golpe.

COMO SABER SE FUI DESCONTADO?

Além do atendimento presencial, o beneficiário pode fazer a consulta de forma online. No dia 13 de maio, o INSS notificou 9,4 milhões de aposentados e pensionistas que tiveram algum desconto em seus benefícios pelas associações. A notificação pode ser vista no portal Meu INSS, no ícone de sino na parte superior.

Também é possível consultar o extrato do benefício e verificar todos os descontos realizados. Na página inicial do aplicativo ou site Meu INSS, é só clicar em "Extrato de benefício" e selecionar o número do benefício.

PASSO A PASSO PARA PEDIR A DEVOLUÇÃO DE FORMA ONLINE

- Entre no aplicativo Meu INSS

- Informe seu CPF e a senha cadastrada

- Siga para "Do que você precisa?"

- Digite: "Consultar descontos de entidades"

- Caso tenha descontos, marque se foram ou não autorizados

- Informe email e telefone para contato

- Declare se os dados são verdadeiros

- Confirme no botão "Enviar Declarações"

QUANDO RECEBEREI O DINHEIRO?

O governo vai dar um prazo de 15 dias úteis para a entidade enviar os documentos comprovando que houve autorização do aposentado para se associar. Após análise, se ficar comprovado que o desconto foi indevido, devolverá o dinheiro, mas ainda não há uma data certa para isso. O aposentado pode recuperar as mensalidades descontadas indevidamente entre março de 2020 e março de 2025.

No caso de valores descontados no mês de abril deste ano, o INSS iniciou na segunda-feira (26) a devolução dos valores, com base no calendário regular de pagamentos do INSS, de acordo com o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador).