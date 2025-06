Casa Branca confirma que Trump enviou carta pressionando países por acordos sobre tarifas

© <p>Getty Images</p>

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - A Casa Branca confirmou nesta terça-feira (3) que o governo Donald Trump enviou cartas a países dando o prazo até esta quarta-feira (4) para que apresentem suas propostas de acordo sobre as tarifas impostas aos seus produtos importados aos Estados Unidos.

"O USTR [Representante de Comércio dos Estados Unidos] enviou esta carta a todos os nossos parceiros comerciais apenas como um lembrete amigável de que o prazo está se aproximando", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

A informação foi antecipada pela Reuters, que teve acesso ao documento. No ofício, os EUA solicitam que os países apontem suas melhores propostas, inclusive cotas para a compra de produtos dos Estados Unidos.

O

utros itens solicitados incluem quaisquer compromissos sobre comércio digital e segurança econômica, juntamente com compromissos específicos de cada país, de acordo com a carta.

Ainda segundo a carta, o governo Trump vai avaliar e dar respostas dentro de alguns dias, oferecendo "uma possível zona de aterrissagem" que poderá incluir uma taxa tarifária recíproca.

Trump anunciou no dia 2 de abril a imposição do que chamou de "tarifas recíprocas", taxas elevadas a mais de 60 nações, além de um imposto linear de 10% a todas as nações.

Depois, ele pausou a aplicação das tarifas elevadas, à exceção da sobretaxa imposta à China, que chegou a 145% -e depois também foi substituída por uma de 30% Desde então, autoridades americanas dizem que anunciarão uma série de acordos, o que ainda não ocorreu.

Os EUA também impuseram tarifas de 25% à importação de alumínio e aço, sendo que Trump anunciou que elevará para 50% a taxação ao aço.

O governo brasileiro ainda não confirmou o recebimento da carta. O Brasil tenta obter vantagens principalmente na negociação sobre o aço e quer que os EUA façam cotas ao produto.

"O presidente espera bons acordos, e estamos no caminho para isso", disse a porta-voz da Casa Branca nesta terça.