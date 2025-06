Pix automático vai beneficiar 60 milhões sem cartão de crédito, estima BC

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Previsto para o dia 16 de junho, o Pix automático vai permitir que 60 milhões de brasileiros que não têm cartão de crédito tenham acesso a pagamentos recorrentes, como assinaturas de streamings, estima o Banco Central.

"Todo mundo já sofreu algum tipo de clonagem, de fraude, e já teve que trocar todas as suas assinaturas, ou, quando o seu cartão está vencendo, você tem que trocar todas as suas assinaturas. O Pix também vai conceder essa facilidade adicional e ampliar o bem-estar" disse Gabriel Galípolo, presidente da instituição, durante o evento Conexão Pix, nesta quarta-feira (4).

Galípolo também ressaltou o sucesso do Pix no exterior. "Hoje em dia falam mais de Pix quando viajo do que de futebol ou de qualquer outra coisa. O Brasil é o país do Pix."

A autarquia também prevê a redução de custo e de inadimplência para as empresas, que poderão substituir cobranças por boletos pelo Pix.

Para Renato Dias Gomes, diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do BC, o Pix automático deve "revolucionar os pagamentos recorrentes", pois a gestão será feita pelo próprio consumidor, mas não deverá ser utilizado por cobranças de outra natureza.

"Pix automático é para serviços recorrentes e não para concessão de crédito, pois essa cobrança poderá ser cancelada pelo cliente a qualquer momento", afirmou o diretor do BC.

Ele também disse que a nova modalidade deve beneficiar pequenas e médias empresas, que antes tinham mais dificuldades de acesso ao débito automático, que depende de convênios entre empresa e banco.

AUTORIZAÇÃO DO PIX AUTOMÁTICO

Toda cobrança via Pix automático deverá ser autorizada pelo cliente junto ao seu banco. Nesta autorização, ele também deve sinalizar se autoriza ou não a cobrança em caso de saldo negativo na conta corrente.

Em caso de inadimplência, a empresa poderá cancelar o serviço ou então continuar a cobrança com juros e mora. As características de cada cobrança dependem do contrato que deve ser assinado entre cliente e empresa.

A demanda para a cobrança automática terá que ser feita pelas empresas utilizando o mesmo nome registrado na Receita Federal, de modo a evitar fraudes. Também é necessário que a empresa tenha, no mínimo, seis meses de atuação antes da cobrança.

Outra facilidade para o consumidor é o aviso prévio de qual valor será descontado, até dois dias antes da cobrança, permitindo contestar ou cancelar o pagamento até 23h59 antes da data programada.

Todos os bancos que ofertam Pix irão também oferecer a nova modalidade do sistema de pagamentos do BC.

COMO FUNCIONA O PIX AUTOMÁTICO?

Ao autorizar as cobranças por Pix automático, o cliente deverá definir algumas regras, como o valor máximo de cada pagamento. Caso não concorde com o valor da cobrança, será possível cancelar o agendamento do pagamento até as 23h59 do dia anterior à cobrança.

Caso não haja saldo suficiente na conta do cliente no momento do débito, serão feitas três tentativas de cobrança em um período de até sete dias. Durante esse prazo, o cliente será notificado das tentativas e poderá providenciar os recursos para manter o serviço ativo. A modalidade promete aposentar o débito automático no futuro.

- O cliente deve checar se a empresa (como sua academia ou seu serviço de streaming) oferecem o Pix automático como forma de pagamento

- Depois, será necessário autorizar o pagamento das cobranças e definir regras, como o valor máximo de cada pagamento e se vai usar ou não linha de crédito

- Periodicamente, nos dias anteriores ao pagamento, a empresa enviará a cobrança ao banco do pagador

- O banco agenda o pagamento e notifica o cliente, que pode conferir, antes do pagamento e no app da sua conta, se está tudo certo

- No dia previsto, o banco efetiva o pagamento da cobrança de acordo com as regras definidas na autorização