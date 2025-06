Petrobras inicia negociações para explorar petróleo na Costa do Marfim

© Shutterstock

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Petrobras informou nesta quarta-feira (4) que iniciou negociações para explorar petróleo na Costa do Marfim, país da costa oeste africana com características geológicas semelhantes às do litoral da região Sudeste do Brasil.

O objetivo, diz a companhia, é a "recomposição das reservas de óleo e gás por meio de exploração de novas fronteiras, tanto no Brasil quanto no exterior". "A avaliação de novas áreas tem como objetivo diversificar o portfólio exploratório da companhia com geração de valor."

A Petrobras vem sendo criticada por ambientalistas pela defesa da abertura de novas fronteiras para exploração de petróleo mesmo diante de alertas pela necessidade da redução da queima de combustíveis fósseis para enfrentar a mudança do clima.

Nesta semana, organizações de defesa do meio ambiente realizaram um protesto em frente à sede da empresa no Rio de Janeiro, com cartazes falando sobre ondas de calor cada vez mais frequentes. O alvo do protesto foi a pressão da estatal pela perfuração de um poço na bacia da Foz do Amazonas.

A Petrobras alega que precisa encontrar novas reservas para compensar o declínio da produção do pré-sal, previsto para o início da próxima década. No Brasil, aposta principalmente na chamada margem equatorial, onde está a bacia da Foz do Amazonas.

"Estamos focados na reposição das reservas de petróleo e na recomposição de nosso portfólio exploratório e vemos a Costa do Marfim como uma região de grande potencial", disse, em nota, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

A localização do país, afirmou Magda, "é de grande interesse para a Petrobras". "Temos muita experiência nessa região, do lado de cá do Atlântico, onde estão as bacias de Campos e de Santos, e acredito que podemos alcançar importantes resultados também do outro lado do oceano."

A estatal tem interesse em nove blocos exploratórios na Costa do Marfim e disse nesta quarta que o governo local aprovou sua declaração de interesse nas áreas, o que é o primeiro passo para a abertura de negociações exclusivas.

A Petrobras já teve forte presença na África, abandonada com a venda de sua subsidiária local em 2018. No fim de 2023, anunciou retorno ao continente, com a compra de fatias em três blocos exploratórios operados pela Shell em São Tomé e Príncipe.

Em 2024, adquiriu da francesa TotalEnergies uma fatia de 10% em um bloco exploratório na África do Sul. Tem demonstrado também interesse em avaliar áreas na Namíbia.