Ações da Tesla tombam com troca de farpas entre Musk e Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As ações da Tesla fecharam em forte queda nesta quinta-feira (5), na esteira da troca de farpas pública entre o CEO da companhia, Elon Musk, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O tombo de 14,23% eliminou US$ 153 bilhões do valor de mercado da montadora de carros elétricos, no que foi a maior queda em um único dia na história da companhia. Com isso, as ações da Tesla acumulam perdas de 25% desde o início do ano.

Outrora parceiros dentro e fora do governo norte-americano, os dois têm tornado pública a rivalidade que, entre outros fatores, culminou na saída de Musk da administração republicana.

Em discurso no Salão Oval nesta tarde, Trump disse estar "muito decepcionado" com as críticas do CEO da Tesla ao projeto de lei de política tributária em tramitação no Congresso norte-americano.

"Ele não é o primeiro a deixar meu governo, e alguns [dos que saem] se tornam hostis", disse o presidente. "Eles vão embora, acordam de manhã e o glamour se foi, o mundo inteiro está diferente, e eles se tornam hostis."

"Elon e eu tínhamos um ótimo relacionamento. Não sei se ainda temos. Ele disse coisas maravilhosas sobre mim e nunca falou mal de mim pessoalmente, mas tenho certeza de que isso virá a seguir. Estou muito decepcionado com Elon. Eu o ajudei muito."

Musk, que até então se abstinha de atacar Trump diretamente, rebateu nas redes sociais. Em uma sequência de postagens críticas ao governo no X (ex-Twitter), do qual também é dono, ele sugeriu ter se arrependido de ter apoiado Trump na eleição do ano passado com mais de US$ 250 milhões.

Ele também sugeriu que o presidente está abandonando seus princípios sobre gastos federais, destacando postagens antigas de Trump nas quais criticava os republicanos por elevarem o teto da dívida.

"Sem mim, Trump teria perdido a eleição, os democratas controlariam a Câmara e os republicanos estariam em 51-49 no Senado", postou. "Que ingratidão."

A venda massiva de ações da Tesla repercutiu nos mercados de ações dos EUA, com o S&P 500 e o Nasdaq Composite encerrando a sessão em queda de 0,5% e 0,8%, respectivamente. Ambos os índices começaram a cair por volta do meio-dia, quando Trump e Musk começaram a trocar insultos.

O "drama petulante" da dupla "abalou o mercado de ações", disse Mike Zigmont, co-chefe de negociação e pesquisa do Visdom Investment Group. "O mercado de títulos não se importou, nem deveria."

Musk se afastou do governo devido à "repercussão negativa" nos negócios das empresas que controla, embora não tenha escondido a oposição à guerra comercial de Trump e ao projeto de lei que pode elevar a dívida dos EUA em US$ 2,4 trilhões (R$ 13,5 trilhões).

Parte do projeto ainda mira eliminar um crédito de até US$ 7.500 para compradores de alguns modelos da Tesla e outros veículos elétricos até o final deste ano, sete anos antes do previsto. Isso representaria um prejuízo de aproximadamente US$ 1,2 bilhão no lucro anual da Tesla, de acordo com analistas do JPMorgan.

Trump especulou que a oposição ao projeto se deve ao fato de que subsídios a carros elétricos seriam encerrados. Musk, por outro lado, argumenta que não apoia o pacote tributário, descrito por ele como uma "abominação repugnante", porque faria o já alto déficit americano disparar.,

"Mantenha os cortes de incentivos para veículos elétricos/solares no projeto de lei, mesmo que os subsídios para petróleo e gás não sejam afetados (muito injusto!!), mas descarte a MONTANHA de CARNE DE PORCO NOJENTA no projeto de lei", postou Musk.