99Food começa a cadastrar motoristas para dar início a serviço de delivery

© Divulgação

GABRIELA CECCHIN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde o dia 20 de maio, entregadores já podem se cadastrar na plataforma da 99Food para operar a entrega de comida pelo aplicativo no país. Ainda não há data para o delivery começar em âmbito nacional, mas um período de testes foi iniciado nesta segunda (9) na cidade de Goiânia (GO).

Os interessados em realizar as entregas devem entrar no site ou aplicativo da 99, enviar seus documentos pessoais e do veículo utilizado e aguardar a aprovação do perfil. No caso de residentes fora de Goiânia, é preciso esperar o aviso de início das operações na cidade onde trabalha.

A 99Food foi inicialmente lançada em 2019, mas teve suas operações encerradas em 2023. Na retomada deste ano, a empresa promete pagar um valor mínimo de R$ 250 para quem fizer, no mesmo dia, 15 viagens com transporte de passageiros ou entrega de objetos e mais 5 viagens para delivery de comida.

Se cumprir as 20 corridas por dia no aplicativo da 99Food, dificilmente o entregador poderá trabalhar para outro concorrente. Com a fidelização, a remuneração ficará em torno dos R$ 12,50 por viagem, segundo a empresa.

COMO SE TORNAR MOTORISTA DA 99FOOD?

1. Acesse o site https://99app.com/99food/

2. Em "Seja um entregador", clique em "cadastre-se"

3. Insira seu número de telefone e preencha seus dados pessoais

4. Aguarde a aprovação da 99 e, se não residir em Goiânia, o aviso do início das operações

GOIÂNIA INICIA PERÍODO DE TESTES

A única cidade do Brasil que já tem os serviços da 99Food disponíveis é a capital goiana, escolhida, segundo a empresa, "por sua relevância nos cenários gastronômico e econômico do país".

Durante o período de testes, a operação terá um número máximo de transações por dia, não especificado pela empresa. "Estamos focados no desempenho do aplicativo e em garantir que a interface entre restaurantes, consumidores e entregadores funcione de maneira eficiente e fluida para o lançamento completo", afirma a 99.

Nesta segunda (9), os motoristas já cadastrados retiraram suas "bags", mochilas usadas para carregar as embalagens de comidas durante as entregas.