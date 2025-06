Bancos sofreram 1,9 milhão de tentativas de fraude no primeiro trimestre, diz Serasa

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O setor de bancos e cartões registrou quase 1,9 milhões de tentativas de fraude no primeiro trimestre de 2025, segundo o Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian. O total, de 1.871.979, representa aumento de 21,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Caso fossem bem-sucedidas, essas ações poderiam gerar um prejuízo superior a R$ 15,7 bilhões. O levantamento aponta ainda que o sistema financeiro concentrou 54% de todas as tentativas de fraude registradas entre janeiro e março deste ano.

Segundo o Relatório de Identidade e Fraude 2025, os golpes com cartão de crédito continuam sendo os mais frequentes: 53,8% dos brasileiros afirmam já ter sido vítimas ou conhecer alguém que foi. Essa também é a fraude que mais preocupa a população, com 27,5% dos entrevistados indicando-a como a mais temida.

Na sequência, aparecem os segmentos de serviços (31,9%), instituições financeiras (6,7%), telefonia (5,7%) e varejo (1,7%).

O diretor de autenticação e prevenção à fraude da Serasa Experian, Caio Rocha, diz que o setor de bancos e cartões segue sendo o epicentro das fraudes digitais no Brasil, com volume e sofisticação cada vez maiores por parte dos golpistas.

"Investir em tecnologias que detectam comportamentos suspeitos em tempo real é essencial para proteger milhões de transações financeiras, reduzindo perdas e fortalecendo a confiança no sistema bancário", diz o especialista.

Neste ano, a Serasa Experian projeta evitar que mais de R$ 70 bilhões em fraudes sejam concretizados no país. Apenas neste semestre, foram registradas cerca de 2,8 milhões de tentativas de golpe em todo o território nacional.

A empresa destaca ainda que, durante o tempo de uma partida de futebol ocorrem, em média, mais de 1.800 tentativas de fraude de identidade.



COMO POSSO ME PROTEGER DE GOLPES?

Para evitar golpes e fraudes na internet os consumidores podem seguir as seguintes recomendações:

- Pesquise sobre a empresa em sites de avaliação e confira a opinião de outros usuários que já compraram na loja

- No site da empresa, avalie as informações de contato disponíveis ao público, como endereço, formas de contato e CNPJ

- Caso ainda tenha dúvidas, confira no Procon (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor) do seu estado se existe alguma lista de empresas a serem evitadas

- Desconfie de promoções com preços muito abaixo dos praticados pelo mercado, especialmente ofertas que chegam por email, WhatsApp ou SMS

- Guarde todos os comprovantes de pagamento e notas fiscais dos produtos comprados online

FUI VÍTIMA DE FRAUDE. E AGORA?

Se notar compras que não reconhece no cartão de crédito ou a contratação de um empréstimo em seu nome, a primeira providência deve ser entrar em contato com a instituição financeira responsável.

No caso de cartões de crédito ou débito, solicite imediatamente o cancelamento e informe a operadora sobre a possível fraude. Caso desconfie que seu computador ou dispositivo eletrônico tenha sido comprometido, é recomendável procurar assistência técnica especializada, pois um software malicioso pode estar instalado, capturando seus dados pessoais.

Também é necessário registrar um boletim de ocorrência, que pode ser feito online ou de forma presencial em qualquer delegacia. O documento é importante para formalizar a denúncia e proteger seus direitos legais.