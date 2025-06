Petróleo dispara e dólar ganha força após Israel bombardear Irã

© Reuters / Christian Hartmann

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os preços do petróleo dispararam na noite desta quinta-feira (12) após Israel bombardear instalações nucleares do Irã, em uma escalada dramática do conflito entre os dois países.

O barril de Brent subia cerca de 6%, rondando a casa dos US$ 74. O WTI, referência nos Estados Unidos, subia cerca de 8%.

A commodity caminha para ter o maior ganho semanal desde 2022 com o aumento das tensões no Oriente Médio, compensando as perdas decorrentes das tensões comerciais com as políticas tarifárias do governo Trump e de um aumento da produção da Opep+ mais rápido do que o esperado.

Ao lado do petróleo, o dólar americano, o iene japonês e o franco suíço, considerados moedas de refúgio, também se valorizavam, com os mercados de câmbio revertendo a direção após os ataques.

Um índice que mede o dólar em relação a seis outras moedas subia 0,4%. Em relação ao iene, o dólar caía 0,35% para 143 por dólar, enquanto o franco suíço recuava 0,39% para 0,807 por dólar. O ouro subia 1%. Moedas asiáticas sensíveis ao risco, como o dólar australiano e o dólar neozelandês, perdiam 0,9% cada.

Nas Bolsas, os contratos futuros dos índices S&P 500, Dow Jones e Nasdaq caíam cerca de 1,5%.

Israel voltou atacar o Irã depois que negociações nucleares entre Teerã e os EUA fracassaram. Tel Aviv já havia dito que não permitiria que o país persa, seu inimigo histórico, adquirisse uma bomba atômica, algo que parece próximo de ser capaz de fazer.

De acordo com os militares israelenses, dezenas de alvos foram atacados no Irã. Na noite desta quinta, madrugada de sexta (13) no Oriente Médio, explosões foram ouvidas em Teerã, de acordo com a agência de notícias estatal iraniana Nour. A televisão estatal do país disse que as defesas aéreas do Irã estavam em alerta máximo.

"Esse é um momento decisivo na história de Israel", disse o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu em pronunciamento. "Momentos atrás, lançamos a operação 'Leão em Ascensão', que tem o objetivo de combater a ameaça iraniana à sobrevivência de Israel. Nossos pilotos estão atacando uma série de alvos, e essa ação vai durar por quantos dias for necessário", disse o premiê.

"Essa operação vai prejudicar a infraestrutura nuclear do Irã e suas capacidades militares", prosseguiu Netanyahu. "Atacamos o coração do programa de enriquecimento de urânio [de Teerã]."

As Forças Armadas de Israel disseram ainda que o Irã possui material físsil em quantidade suficiente para produzir 15 bombas atômicas "em questão de dias".