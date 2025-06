Espaço aéreo do Oriente Médio é fechado; veja o que fazer se seu voo foi cancelado

© Getty Images/Nathan Posner/Anadolu

GABRIELA CECCHIN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após Israel bombardear o Irã entre esta quinta (12) e sexta-feira (13), grande parte do espaço aéreo do Oriente Médio está bloqueado. Emirates, Flydubai e Qatar Airlines anunciaram suspensões para os próximos dias. O aeroporto de Ben Gurion, em Israel, estava vazio nesta manhã.

O bombardeio aconteceu depois que negociações nucleares entre Teerã e os Estados Unidos de Donald Trump estagnaram. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o chefe da Guarda Revolucionária Islâmica e pelo menos seis cientistas nucleares iranianos morreram no ataque israelense.

As companhias brasileiras Gol, Latam e Azul informaram que não operam voos para o Oriente Médio.

A Emirates, em comunicado no site oficial, informou que passageiros com destino final ao Iraque, Irã, Jordânia ou Líbano não serão aceitos para embarque no seu ponto de origem entre os dias 13 e 15 de junho, caso façam conexão em Dubai. A restrição vale até novo aviso.

"Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado aos nossos passageiros. Continuamos monitorando de perto os acontecimentos. A segurança de nossos passageiros, funcionários e operações sempre será nossa principal prioridade", afirmou.

A Flydubai diz que suspendeu temporariamente as operações para diversos destinos devido aos acontecimentos em curso na região. Voos para Armênia, Azerbaijão, Belarus, Geórgia, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Cazaquistão, Quirguistão, Líbano, Rússia, Síria, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão foram cancelados nos dias 13 e 14 de junho.

"Estamos monitorando a situação de perto e ajustando nossa programação de voos de acordo. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado aos nossos passageiros. A segurança de nossos passageiros e tripulação continua sendo nossa principal prioridade", afirma a empresa.

A Qatar Airways publicou uma nota informando que cancelou temporariamente voos para o Irã, Iraque e Síria devido à situação atual na região. "A Qatar Airways cumpre integralmente os regulamentos internacionais de aviação para rotas seguras de aeronaves. A segurança dos passageiros continua sendo nossa maior prioridade", informou.

EMIRATES

A companhia orienta que os afetados pelos cancelamentos devem entrar em contato com suas agências de viagens ou escritório local da Emirates para opções de remarcação.

Passageiros que partem ou chegam ao Aeroporto Internacional de Dubai também são aconselhados a verificar o status de seu voo no site emirates.com para obter as informações mais recentes.

A Emirates pede para que os passageiros garantam que seus dados de contato estejam corretos, visitando a área de "Gerenciar Sua Reserva", para receber atualizações.

Os seguintes voos da Emirates no Iraque, Jordânia, Líbano e Irã estão cancelados:

13 de junho

- EK945/EK946: Dubai - Basra - Dubai

- EK943/EK944: Dubai - Bagdá - Dubai

- EK979/EK978: Dubai - Teerã - Dubai

- EK980: Teerã - Dubai

- EK903/EK904: Dubai - Amã - Dubai

- EK905/EK906: Dubai - Amã - Dubai

- EK957/EK958: Dubai - Beirute - Dubai

- EK953/EK954: Dubai - Beirute - Dubai

14 de junho

- EK977/EK978: Dubai - Teerã - Dubai

- EK971/EK972: Dubai - Teerã - Dubai

- EK979/EK980: Dubai - Teerã - Dubai

- EK943/EK944: Dubai - Bagdá - Dubai

15 de junho

- EK977/EK978: Dubai - Teerã - Dubai

- EK979/EK980: Dubai - Teerã - Dubai

- EK945/EK946: Dubai - Basra - Dubai

- EK941/EK942: Dubai - Bagdá - Dubai

FLYDUBAI

A companhia aérea recomenda aos clientes que entrem em contato com a Central de Atendimento em Dubai pelo telefone (+971) 600 54 44 45. Também é possível procurar a agência de viagens responsável pelo voo para opções de remarcação ou reembolso.

Os clientes também são aconselhados a atualizar seus dados de contato no site da flydubai.com, na área de "Gerenciar sua reserva", e verificar o status dos voos para obter as informações mais recentes.

QATAR AIRWAYS

Os passageiros são aconselhados pela empresa aérea a verificar o status de seus voos em http://qatarairways.com.

Segundo a companhia, os aeroportos afetados no Irã incluem:

- Aeroporto Imam Khomeini (IKA)

- Aeroporto de Mashhad (MHD)

- Aeroporto de Shiraz (SYZ)

No Iraque, os aeroportos afetados são:

- Aeroporto de Bagdá (BGW)

- Aeroporto de Erbil (EBL)

- Aeroporto de Basra (BSR)

- Aeroporto de Sulaymaniyah (ISU)

- Aeroporto de Najaf (NJF)

Na Síria, os voos para o aeroporto de Damasco (DAM) serão cancelados até o final de sábado, 14 de junho.