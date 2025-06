Goiás confirma gripe aviária em criação com cem galinhas domésticas

© Reuters

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Um caso de gripe aviária foi confirmado nesta sexta-feira (13) em uma criação de galinhas domésticas em Goiás. A confirmação foi feita pela Agrodefesa (Agência Goiana de Defesa Agropecuária) em aves de subsistência no município de Santo Antônio da Barra, na região sudoeste de Goiás.

De acordo com a agência goiana, morreram cerca de cem galinhas, que apresentaram asas caídas, secreção nasal, dificuldade respiratória, apatia, diarreia e edema de face.

A notificação da suspeita foi feita à Agrodefesa na última segunda-feira (9), um dia após o Ministério da Agricultura ter confirmado a detecção do vírus da gripe aviária numa criação de aves domésticas de subsistência em Campinápolis (MT).

De acordo com o órgão goiano, o resultado foi divulgado depois de análises feitas pelo laboratório federal de defesa agropecuária do Ministério de Agricultura e Pecuária.

Goiás adotou vigilância num raio de dez quilômetros do foco, reforçou barreiras sanitárias e determinou a suspensão temporária de feiras e exposições com aves vivas na região de Santo Antônio da Barra.

As medidas seguem o protocolo adotado em Campinápolis (MT), incluindo também a desinfecção total do local do foco.

Conforme o ministério, ocorrências como essas não trazem restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros, e não há risco à saúde humana pelo consumo de carne de frango ou ovos.

O que é o H5N1?

O H5N1 é uma variante do vírus da gripe comum. Brandão explica que todos os tipos da família influenza apresentam um nome e um sobrenome, ou seja, um 'H' e um 'N'.

Na vacina anual contra a gripe, um dos vírus de influenza mencionados é o H1N1. Enquanto o H5N1, que é bastante comum em aves, é outra forma em que um vírus da gripe pode aparecer.

Desde quando o vírus circula?

Circula agora uma mutação do H5N1, mas existe um ancestral do vírus que já é conhecido desde 1996, infectando gansos. "O vírus atual existe desde 2020, tomou África, Ásia e Europa e, entre 2022 e 2023, chegou ao continente americano", afirma Brandão.

No Brasil, há registro em animais silvestres desde 2023, quando houve a confirmação da doença no Espírito Santo. Houve casos em ao menos sete estados.

Qual é o nível de fatalidade entre as aves?

De acordo com o professor, trata-se de um vírus extremamente letal para esses animais, que se transmite muito rapidamente nessas populações. "Galinhas, frangos e outras aves mantidas em criação humana são altamente suscetíveis e é comum que essa alta letalidade seja ainda mais observada em granjas". O motivo são as condições de criação, com muitos animais em pouco espaço.

É seguro consumir carnes e ovos de aves após a confirmação do vírus?

Sim. Órgãos de governos como o Ministério da Agricultura e a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul informaram que o consumo de carne de aves e ovos armazenados em casa ou em pontos de venda é seguro. Paulo Eduardo Brandão, professor da Faculdade de Medicina Veterinária da USP, explica que a influenza aviária não é transmitida para pessoas pelo consumo de carne ou de ovos, mesmo nos casos em que a ave estiver infectada. "Isso acontece sobretudo porque o consumo de qualquer carne de frango deve ser bem passada, não só pensando na gripe aviária, como também em outras doenças."