Corpus Christi fecha agências bancárias nesta quinta (19)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grande parte das agências bancárias pelo Brasil não terão atendimento presencial na data de Corpus Christi, comemorada nesta quinta-feira (19).

O dia é considerado ponto facultativo nacional e, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), algumas instituições ainda podem decidir manter o atendimento ao público, dependendo da localidade. Pelo menos 19 capitais decretaram feriado municipal na data este ano.

Os bancos voltam a funcionar normalmente na sexta (20), mesmo para as localidades que decretaram ponto facultativo na emenda do feriado.

No Corpus Christi, as compensações bancárias, incluindo TED (Transferência Eletrônica Disponível), não serão efetivadas. O Pix funciona 24 horas todos os dias, incluindo feriados.

Tributos e impostos com vencimento no dia 19 de junho devem ser pagos antecipadamente para evitar a incidência de juros e multa. Boletos de cobrança e contas de consumo -água, energia, telefone, entre outros- poderão ser pagos no dia útil seguinte, que não considera o sábado.

No caso de clientes cadastrados como sacados eletrônicos, boletos bancários podem ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

A Febraban recomenda os meios eletrônicos como alternativa, seja nas áreas de autoatendimento dos bancos ou nos canais digitais para celular e computador. Neles, será possível pagar contas, checar saldos e extrato e realizar algumas transferências.