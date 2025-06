IBGE abre seleção para 351 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.125; veja detalhes

© Shutterstock

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anunciou nesta segunda-feira (16) a abertura de uma seleção para 351 vagas de estágio no país.

Conforme o órgão, as oportunidades são voltadas para estudantes matriculados a partir do terceiro período em 26 cursos de ensino superior. O IBGE diz que os postos serão preenchidos de acordo com a necessidade.

As oportunidades de estágio estão distribuídas nos 26 estados e no Distrito Federal. O processo seletivo tem inscrições abertas até as 12h do dia 1º de julho (horário de Brasília), no site do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), que atua na organização.

Há vagas de quatro horas diárias (20 semanais) e de seis horas diárias (30 semanais). Os valores mensais das bolsas serão de R$ 787,98 e de R$ 1.125,69, respectivamente.

O IBGE afirma que o estagiário também terá direito a auxílio-transporte de R$ 10 por dia para atuar presencialmente. Não há previsão de benefícios como vale-alimentação e auxílio-saúde.

Após a inscrição, os candidatos devem participar de uma prova online, cujo prazo de realização também vai até as 12h de 1º de julho. O exame é objetivo, composto por 20 perguntas, que devem ser respondidas em até dois minutos cada.

São cinco questões de língua portuguesa, cinco de matemática e raciocínio lógico, cinco de geografia e cinco de conhecimentos gerais e atualidades, baseadas nos conteúdos programáticos descritos no edital. O resultado das provas está previsto para 17 de julho.

As inscrições estão abertas desde quarta (11), mas só foram anunciadas no site da agência de notícias do IBGE nesta segunda. Mais detalhes sobre o edital podem ser consultados no site do CIEE.

"Os estudantes aprovados na prova serão convocados pelo IBGE para as entrevistas de perfil com o supervisor da respectiva vaga, de acordo com a ordem de classificação dos aprovados na prova objetiva, respeitando as reservas de vagas para pessoa com deficiência, cotista e ampla concorrência", aponta o instituto.

Em nota, o coordenador de recursos humanos do órgão, Bruno Malheiros, diz que o programa de estágio reafirma um compromisso com a formação de novos profissionais e com o fortalecimento da instituição de pesquisas.

"O estágio é uma via de mão dupla: ao mesmo tempo em que oferecemos aos estudantes a oportunidade de vivenciar na prática o dia a dia de uma instituição pública de referência e aprender sua profissão, também contamos com sua energia, criatividade e disposição para aprender e colaborar", afirma.

O IBGE atravessa uma crise interna que explodiu no segundo semestre de 2024. A situação ficou marcada por uma sequência de atritos entre o quadro de servidores e a gestão do órgão, presidido pelo economista Marcio Pochmann desde agosto de 2023.