MP-SP publica edital para concurso público de analista jurídico, com salário de R$ 10 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) publicou nesta terça (18) edital para concurso público voltado para a formação de cadastro reserva para o cargo de analista jurídico, com salário inicial de R$ 10.370,42, fora os benefícios. Para participar, é preciso ser formado em direito.

Os candidatos podem se inscrever a partir das 10h da próxima segunda (23) até às 23h59 do dia 22 de julho, no site www.vunesp.com.br, da banca organizadora Fundação Vunesp. A taxa de inscrição é de R$ 165, mas é possível pedir isenção em casos específicos até o dia 24 de junho.

O cadastro reserva é destinado a futuras e eventuais nomeações que podem acontecer caso novas vagas sejam criadas ou haja saída de servidores concursados. Por isso, ainda não há um número exato de quantos candidatos serão classificados.

As regiões, porém, que os candidatos poderão atuar são: capital paulista e Grande São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba, Taubaté e Vale do Ribeira.

Segundo o edital, serão reservadas 20% das vagas em cada região para os candidatos negros e 10% para pessoas com deficiência, até o prazo de validade do concurso.

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, terá cem questões de múltipla escolha e está prevista para o dia 14 de setembro, com duração de cinco horas.

Já no dia 30 de novembro haverá a prova escrita, composta por cinco questões discursivas e duas redações técnicas, nos temas de direito penal ou processual penal e tutela dos interesses difusos e coletivos ou direito processual civil, respectivamente.

COMO SE INSCREVER?

1. Acesse o site www.vunesp.com.br;

2. Na barra de pesquisa, busque por "Ministério Público do Estado de São Paulo" ou pelo código MPSP2501;

3. Clique em "Saiba Mais";

4. Preencha o formulário disponível com as informações e documentos requisitados.

Têm direito a isenção da taxa de R$ 165 os candidatos doadores de sangue, e é possível solicitar a redução de 50% no valor da inscrição se for comprovada a condição de estudante ou a remuneração mensal inferior a dois salários mínimos.

CRONOGRAMA DO CONCURSO