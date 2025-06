Trump chama Powell de idiota e diz que pode nomear a si mesmo para presidência do Fed

© Alexander Drago / Reuters

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (18) que cogita nomear a si mesmo para o comando do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA).

Horas antes de uma nova decisão do órgão sobre o patamar dos juros no país, o líder republicano voltou a cobrar a queda da taxa -que atualmente está entre 4,25% e 4,5%- e criticou o atual presidente da autarquia, Jerome Powell, chamando-o de "idiota".

O Fed anuncia às 15h (horário de Brasília) o resultado da reunião realizada nos últimos dois dias. Analistas esperam que a taxa seja mantida no atual patamar.

Questionado sobre essa provável decisão, Trump afirmou que Powell demora demais. "Talvez eu devesse ir para o Fed. Posso me nomear para o Fed? Eu faria um trabalho muito melhor do que essas pessoas."

A declaração foi dada em entrevista improvisada, ao lado de trabalhadores que instalavam um novo mastro de bandeira no gramado da Casa Branca.

Segundo a CNN, não é claro se o presidente dos EUA pode de fato se indicar para o cargo, visto que o banco central atua independentemente de influências políticas.

Além disso, ninguém começa a trabalhar imediatamente no cargo. Todas as indicações do presidente, incluindo o chefe do Fed, precisam ser confirmadas por membros do Senado. Caso Trump se indique, é improvável que ele consiga os votos necessários para opinar sobre as decisões sobre taxas de juros no Fed.

Durante a entrevista desta quarta, Trump atacou Powell diversas vezes, dizendo que ele faz um trabalho político e ruim.

"Ele não é uma pessoa inteligente", disse. "Eu o chamo de todos os nomes possíveis, tentando convencê-lo a fazer alguma coisa", acrescentou.

O republicano destacou o impacto dos juros no custo da dívida pública e disse que a taxa já deveria estar dois pontos abaixo do atual patamar, porque hoje os Estados Unidos não tem "praticamente nenhuma inflação".

Segundo dados de maio, a inflação americana no acumulado de 12 meses desacelerou para 2,1%, de um ganho de 2,3% março.

Trump disse que vinha sendo agradável com Powell, mencionando ter convidado o presidente do Fed para jantar com ele. "Nada funcionou. Ele é apenas uma pessoa idiota."

O Fed é um órgão independente do governo norte-americano e vem sendo alvo de críticas de Trump desde que o presidente tomou posse em 20 de janeiro. Na semana passada, Trump já havia chamado Powell de "idiota" ao cobrar a queda de um ponto percentual na taxa de juros.

Apesar das animosidades recentes, foi Trump quem indicou Powell à presidência do Fed em 2017, quebrando a tradição de reconduzir o mesmo chefe do banco central para um novo período no cargo. Na época, quem ocupava o posto era Janet Yellen.

Powell, que é advogado, foi indicado por ter ligações profundas com o Partido Republicano. Já foi sócio do Carlyle Group, uma sociedade de investimentos, e trabalhou como banqueiro de investimentos em Nova York. Na administração pública, já foi subsecretário do Tesouro na gestão de George Bush pai, na década de 1990. O mandato de Powell vai até maio de 2026.