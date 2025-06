Putin parabeniza Dilma Rousseff por gestão no banco dos BRICS e reeleição

© Getty

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, elogiou publicamente nesta quinta-feira (19) a atuação de Dilma Rousseff no comando do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), instituição financeira criada pelos países do BRICS. Em discurso no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, Putin também parabenizou a ex-presidente brasileira pela recondução ao cargo, destacando a confiança internacional em seu trabalho.

“Quero começar parabenizando pela reeleição à presidência do Novo Banco de Desenvolvimento. Isso mostra o quanto os países parceiros valorizam sua liderança”, afirmou o líder russo, durante a transmissão feita pela TV estatal.

Putin ressaltou ainda que, sob o comando de Dilma, o banco aprovou 123 projetos, com investimento total de US$ 39 bilhões. Segundo ele, há temas estratégicos no radar da instituição, como o fortalecimento de transações em moedas locais e a criação de uma plataforma digital para pagamentos e investimentos. “São iniciativas que contam com o apoio da presidente Rousseff. Esperamos seguir nesse caminho”, disse.

Dilma, que participou da reunião, agradeceu o apoio da Rússia à sua candidatura e lembrou que já é a terceira vez que marca presença no fórum de São Petersburgo. “Da minha parte, o compromisso é total para honrar essa função”, afirmou, reconhecendo que o banco enfrenta desafios importantes, especialmente no esforço de reduzir a dependência do dólar nas transações entre os países membros.

Além disso, Dilma chamou atenção para outro objetivo da sua gestão: expandir o número de integrantes do NDB. De acordo com ela, Uzbequistão e Colômbia já foram aceitos como novos membros, e Etiópia e Indonésia devem entrar em breve. A ampliação visa dar mais capilaridade à atuação do banco e fortalecer a representatividade do bloco em regiões estratégicas.

Criado em 2015, o NDB — também conhecido informalmente como o "banco dos BRICS" — tem sede em Xangai, na China, e nasceu da aliança formada por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em anos recentes, o grupo passou por um processo de expansão e hoje também inclui Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã.

Atuação e gestão de Dilma Rousseff à frente do Brics

Desde abril de 2023, a ex-presidente brasileira Dilma Rousseff preside o "Banco do BRICS".

Dilma foi eleita por unanimidade para um mandato inicial até julho de 2025 e, em março de 2025, teve sua gestão prorrogada por mais cinco anos, estendendo-se até 2030. Dilma conduz a instituição que já aprovou 123 projetos totais de financiamento, somando cerca de US$ 39 bilhões sob sua liderança .

Entre os focos principais de sua gestão estão o impulso ao uso de moedas nacionais nas operações e o desenvolvimento de uma plataforma digital que facilite pagamentos e investimentos entre os países-membros e parceiros.

