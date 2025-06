Mutirão da Serasa com bancos oferece descontos de até 97% nas dívidas

© Shutterstock

(FOLHAPRESS) - A Serasa, empresa brasileira de proteção ao crédito, oferece um mutirão de negociação de dívidas bancárias até o dia 30 de junho, feito em parceria com mais de 40 bancos. A iniciativa tem caráter emergencial, já que as pendências por cartões de crédito foram apontadas como o principal motivo para a inadimplência no Brasil.

As instituições financeiras disponibilizam 400 milhões de ofertas com descontos que podem chegar a até 97% do valor da dívida. Para acessar de forma online, basta acessar o site ou aplicativo do Serasa Limpa Nome, além do WhatsApp (11) 99575-2096.

Também é possível negociar as dívidas em agências credenciadas dos Correios. O consumidor, porém, precisará pagar uma taxa de R$ 4,20 por dívida negociada e R$ 3,00 por consulta a acordos, devido ao custo de reimpressão da segunda via de boletos.

As dívidas com bancos representam 27,8% do total de pendências dos brasileiros, segundo o Mapa da Inadimplência mais recente divulgado pela Serasa. Mais de 65 milhões de consumidores têm dívidas relacionadas somente aos bancos.

No estado de São Paulo, são 8,2 milhões de consumidores devedores a bancos e mais de 2,4 milhões com dívidas apenas com as instituições financeiras. A Serasa diz que existem mais de 132 milhões de ofertas para os paulistas.

COMO NEGOCIAR NO MUTIRÃO SERASA E BANCOS PELO APP?

Baixe o aplicativo da Serasa no Android ou iOS Digite seu CPF e preencha o cadastro Consulte seu score do Serasa e as dívidas na página inicial Selecione a opção "Ver ofertas" Clique em uma das dívidas disponíveis para consultar as ofertas Para fazer um acordo, aperte em "Negociar" O consumidor pode escolher a forma de pagamento de sua preferência para pagar o restante das dívidas. Caso seja boleto, será preciso copiar o código, fazer o download ou solicitar o envio por WhatsApp. Se optar pelo Pix, segundo a Serasa, terá o nome limpo na hora.

CARTÃO DE CRÉDITO É PRINCIPAL MOTIVO PARA DÍVIDAS

Em levantamento do Serasa, realizado com 921 credores de bancos, quase 70% dos entrevistados mencionaram o cartão de crédito como dívida, seguido por empréstimos pessoas (56%) e uso do cheque especial ou limite da conta corrente (31%).

Ainda, 46% relataram que tentaram negociar as dívidas diretamente com o banco, mas não conseguiram. Os principais motivos para as pendências bancárias foram a perda de renda ou desemprego, gastos inesperados com questões de saúde ou acidentes e a desorganização financeira.

