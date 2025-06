Rafaela Aponte-Diam: A mulher mais rica do mundo sem herdar nada

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rafaela Aponte-Diamant, 80, é a mulher que construiu sua própria fortuna (e não a herdou) mais rica do mundo, segundo levantamento da revista Forbes divulgado nesta quinta-feira (19). Ao todo, ela tem um patrimônio estimado em 38,8 bilhões de dólares, equivalente a R$ 208 bilhões.

QUEM É RAFAELA APONTE-DIAMANT

Dona de uma das maiores companhias marítimas do mundo. Ela é dona da MSC, que faz transportes de mercadorias e também cruzeiros de luxo. A empresa é divida com o marido, Gianluigi Aponte -cada um tem 50% da companhia marítima.

Antes, Forbes listava o casal em conjunto. Desde 2023, porém, cada um recebeu o seu lugar na lista após uma revisão de como seriam categorizadas as riquezas compartilhadas. Agora, ela é a mulher self-made mais rica do mundo e a 44ª pessoa mais rica do mundo.

Ela conheceu o marido em uma viagem à ilha italiana de Capri, na década de 1960. Ele era capitão de um navio, e ela é filha de um banqueiro israelense. O casal entrou junto na indústria em 1970, quando comprou um navio.

Família já ganhou apelido de "rainha dos mares". Rafaela também é responsável pela decoração dos navios da MSC; Gianluigi é o presidente-executivo da empresa; o filho do casal, Diego, é o presidente da companhia.

Bilionária teve papel fundamental no crescimento da empresa. Mas ela não tem um cargo formal no império MSC. Segundo Dominique Denat, que emprestou dinheiro para a compra do primeiro navio em 1970, o papel de Rafaela é "decisivo" e ela "tem um caráter muito forte". A declaração foi feita ao jornal suíço Le Matin, em 2022.

OUTROS NOMES NA LISTA 'SELF-MADE'

Segunda mulher mais rica é Diane Hendricks, 78. Ela é presidente da ABC Supply, uma das maiores distribuidoras atacadistas de telhados, revestimentos e janelas dos EUA. Ela fundou a empresa ao lado do marido, que morreu em 2007.

Em terceiro lugar está Zhong Huijuan, 64. A chinesa é presidente e CEO da farmacêutica chinesa Hansoh Pharmaceutical Group, que produz medicamentos oncológicos, psicoativos, antidiabéticos, entre outros.

Mais nova da lista é Melanie Perkins, 38, CEO da Canva. A australiana é cofundadora do software de design. O patrimônio dela está avaliado em 5,8 bilhões de dólares, o que faz com que ela ocupe a 13ª posição das mulheres self-made mais ricas do mundo.

Mais velha é Johnelle Hunt, 92. Com patrimônio estimado em 3,8 bilhões de dólares, Hunt ocupa a 24ª posição da lista. Ela e o marido, que morreu em 2006, lançaram a empresa de transporte J.B Hunt. Ela deixou o cargo de secretária corporativa em 2008, mas continua sendo a maior acionista individual da empresa, com uma participação de 18%.

