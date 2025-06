Navio com 3.000 veículos zero km afunda três semanas após incêndio

© Costfoto/NurPhoto via Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cargueiro Morning Midas, que pegou fogo no início de junho com mais de 3.000 carros zero km a bordo, afundou nesta segunda-feira (23) em águas internacionais ao sul do Alasca, segundo a Guarda Costeira dos EUA.

Naufrágio ocorreu a 5 mil metros de profundidade. O Morning Midas afundou na segunda-feira, por volta das 16h35 (horário local), em uma área remota do Pacífico Norte, a cerca de 770 km da costa do Alasca. Segundo comunicado da operadora Zodiac Maritime, o casco foi comprometido por semanas de incêndio e más condições climáticas. A água invadiu os compartimentos e o navio afundou em uma região com cerca de 5.000 metros de profundidade.

Navio carregava combustível e óleo pesado. A embarcação transportava 350 toneladas de gás combustível (MGO) e 1.530 toneladas de óleo combustível de baixo teor de enxofre (VLSFO), segundo a Marine News Magazine. O volume elevou a preocupação com vazamentos e danos ambientais.

Monitoramento ambiental continua. Rebocadores com equipamentos antipoluição seguem posicionados na área, segundo a Guarda Costeira dos EUA. Até o momento, não foram detectadas manchas de óleo ou detritos flutuantes. Uma terceira embarcação especializada -o navio Endeavour- foi enviada ao local para reforçar a vigilância.

Incêndio começou na área com carros elétricos. As primeiras chamas surgiram no deque onde estavam os veículos 100% elétricos, conforme apuração da Associated Press. A fumaça foi registrada em 3 de junho, quando o navio estava a 490 km da Ilha Adak. A tripulação tentou conter o fogo, sem sucesso.

Mais de 3 mil carros estavam a bordo. O cargueiro transportava entre 3.048 e 3.159 automóveis 0 km, incluindo de 65 a 70 elétricos, 681 híbridos e os demais a combustão. Os dados constam nos relatórios da Guarda Costeira dos EUA e da Zodiac Maritime.

Tripulação foi resgatada sem ferimentos. Os 22 tripulantes abandonaram o navio em segurança logo após o início do incêndio e foram resgatados por uma embarcação mercante que passava pela região, segundo autoridades norte-americanas.

Equipes de salvamento atuaram por semanas. Rebocadores como o Gretchen Dunlap e o Garth Foss chegaram ao local nos dias 9 e 16 de junho, respectivamente. Eles atuaram sob coordenação da Resolve Marine, conforme noticiado pelo portal gCaptain.

DESTINO ERA O MÉXICO

O Morning Midas foi construído em 2006 e navegava sob bandeira da Libéria. A embarcação era operada pela britânica Zodiac Maritime e estava fretada pela chinesa Anji Logistics, subsidiária da SAIC Motor - grupo responsável por marcas como Chery e GWM.

O destino era o porto mexicano de Lázaro Cárdenas. Segundo a agência Bloomberg, o navio partiu da cidade chinesa de Yantai em 26 de maio com mais de 3 mil veículos, incluindo 140 modelos da Great Wall Motor, outros da Chery e unidades Buick fabricadas localmente.

Casos semelhantes já causaram mortes e prejuízos bilionários, veja abaixo:

Sincerity Ace teve cinco mortos: o acidente ocorreu no fim de 2018, no Pacífico, com 3.500 carros da Nissan. O fogo se espalhou rapidamente e impediu o resgate de parte da tripulação.

Grande Europa pegou fogo perto da costa da Espanha: o navio transportava veículos novos e sofreu dois incêndios em maio de 2019, próximo de Palma de Maiorca. A embarcação foi considerada perda total.

Grande America afundou no Golfo da Biscaia: também em 2019, o navio da Grimaldi levava 2.100 veículos – entre eles unidades raras do Porsche GT2 RS. O incêndio foi agravado pela presença de carga inflamável.

Höegh Xiamen queimou no porto de Jacksonville: o fogo começou em junho de 2020, pouco após o carregamento de veículos usados. A causa foi atribuída a uma bateria mal desconectada. O navio ardeu por dias e foi considerado perda total.

Felicity Ace afundou com carros de luxo: em 2022, o navio transportava cerca de 4.000 veículos da Porsche, Bentley e Lamborghini. Pegou fogo perto dos Açores e não pôde ser salvo. O prejuízo foi estimado em mais de meio bilhão de dólares.

Fremantle Highway matou um tripulante: o incêndio começou em 2023 no deque com veículos elétricos. O navio ficou em chamas por uma semana e foi rebocado à Holanda. O caso gerou alerta internacional sobre a segurança no transporte marítimo desse tipo de carga.