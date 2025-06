R$ 9,7 bilhões: Como consultar 'dinheiro esquecido? Resgate é automático

© Getty Images

O Banco Central (BC) informou que ainda restam R$ 9,7 bilhões disponíveis para resgate no Sistema de Valores a Receber (SVR). O sistema permite que pessoas físicas, incluindo herdeiros de falecidos, e empresas verifiquem se possuem valores esquecidos em bancos, consórcios ou outras instituições financeiras. Recentemente, o BC introduziu a possibilidade de solicitar automaticamente o resgate desses valores, facilitando o processo para os usuários.

A consulta e o pedido de devolução só podem ser realizados pelo site oficial do Banco Central: https://valoresareceber.bcb.gov.br.

O procedimento é simples: basta clicar em “Consulte valores a receber”, preencher os dados solicitados, e verificar se há valores disponíveis. Caso existam, é necessário acessar o sistema utilizando uma conta gov.br de nível prata ou ouro para seguir com a solicitação.

Após a consulta, o sistema agenda uma data específica para que o usuário possa acessar novamente e informar os dados necessários à transferência. O agendamento considera a data de nascimento do titular ou, no caso de empresas, a data de criação. Se a data for perdida, é possível solicitar um novo acesso pelo mesmo site, que irá gerar uma nova data.

O BC destacou que os valores só serão transferidos mediante o fornecimento de uma chave PIX. Para quem ainda não possui, é necessário entrar em contato diretamente com a instituição financeira ou criar uma chave para completar o processo no sistema.

