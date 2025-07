Latam passará a oferecer wi-fi em aviões de grande porte a partir de 2026

© Kevin Carter/Getty Images

MATEUS MARTINEZ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Latam anunciou, nesta quarta-feira (2), que irá oferecer wi-fi a bordo em seus aviões de fuselagem larga -aqueles com dois corredores, como os Boeings 777 e 787 e os Airbus A350, que em geral operam rotas internacionais de longa distância. Atualmente, o serviço está disponível apenas em parte da frota de corredor único, que opera voos domésticos e rotas internacionais curtas e médias.

A companhia aérea diz que a tecnologia, além de manter seus clientes conectados, também poderá auxiliar em diversas operações da tripulação, como comunicação em tempo real entre o avião e a equipe em terra, transmissão de dados da aeronave em tempo real e otimização de rotas. Ainda segundo a Latam, foram investidos US$ 60 milhões para implementar o sistema.

O wi-fi das aeronaves da Latam utilizará o sistema Amara, desenvolvido pela empresa Viasat. Essa tecnologia usa uma rede de satélites localizados em diferentes orbitas que, segundo a empresa, permite que a internet chegue em áreas do planeta que recebem menos cobertura, como o Pacífico Sul, por onde passam suas rotas que ligam Santiago, no Chile, a Auckland, na Nova Zelândia, e a Sidney e Melbourne, na Austrália.

A empresa explica que o wi-fi a bordo já está disponível em mais de 250 aviões de todo o grupo (incluindo as operações em países vizinhos, como Chile, Colômbia e Peru) que voam rotas de curta e média distância. Entre elas, Medellín-Miami, Santiago-Fortaleza e Lima-Havana são as que os passageiros mais utilizam o serviço. A intenção é que, até o fim do ano, toda a frota de aviões de pequeno porte também possua o serviço.