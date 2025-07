Lula diz que, se gasolina não baixar, governo será tratado como imbecil

© Getty Images

NICOLA PAMPLONA E CATARINA SCORTECCI

DUQUE DE CAXIAS, RIO E CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio da Silva (PT) voltou a reclamar nesta sexta-feira (4) da falta de repasses das reduções nos preços dos combustíveis promovidas pela Petrobras e defendeu que órgãos de fiscalização atuem para que o desconto chegue aos consumidores.

"Não é possível que a Petrobras anuncia desconto de um centavo e esse desconto não chega para o consumidor", afirmou ele, em evento para anunciar investimentos em refinarias da estatal.

"É preciso fiscalizar para saber se os preços estão sendo justos ou se tem alguém tentando mais uma vez enganar o consumidor brasileiro", completou. "Se não, seremos tratados como bando de imbecis, porque decidimos uma coisa e ela não acontece na ponta."

Esta semana, a AGU (Advocacia-Geral da União) solicitou investigações sobre o tema a órgãos de defesa da concorrência e do consumidor.

A Petrobras promoveu três cortes no preço do diesel neste ano, com grande demora nos repasses aos postos, que finalmente ocorreram, de acordo com dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis).

Há um mês, a empresa reduziu o preço da gasolina, mas dados da agência demonstram que o corte não chegou integralmente ao consumidor.

Lula voltou a reclamar da venda de distribuidoras de combustíveis e gás de botijão da Petrobras, dizendo que essas empresas poderiam ser usadas para pressionar o restante do mercado a repassar os ajustes.

"A Petrobras libera botijão de 13 kg por R$ 36 e ele chega na casa do pobre em outro estado por R$ 140", afirmou.

O presidente esteve na Refinaria Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro, para cerimônia de anúncio de investimentos da Petrobras nas áreas de refino e petroquímica.

A estatal fala em R$ 33 bilhões em obras na Reduc, no Complexo de Energias Boaventura (antigo Comperj) e em uma fábrica petroquímica da Braskem também localizada em Duque de Caxias.

Os projetos já haviam sido anunciados pela estatal, mas a empresa resolveu relançá-los sob a forma de um pacote de investimentos para garantir mais um palanque ao presidente da República, que luta contra a baixa popularidade.

Em entrevista na quinta para anunciar o pacote, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que a aceleração de investimentos da empresa "está atendendo às expectativas do presidente Lula".

É a quarta vez em menos de um ano que Lula participa de eventos promovidos pela estatal para anunciar investimentos. Em setembro, ele esteve no Complexo Boaventura, também para anunciar investimentos em refino.

Em fevereiro, participou de eventos sobre a retomada da indústria naval em Rio Grande (RS) e Angra dos Reis (RJ).

Leia Também: Transfeera confirma que teve serviço de Pix suspenso pelo BC