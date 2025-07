China responde a Trump que Brics não visa os EUA, mas cooperação entre emergentes

© getty

PEQUIM, CHINA (FOLHAPRESS) - A China respondeu nesta segunda-feira (7) à ameaça do presidente americano, Donald Trump, de aplicar uma tarifa adicional de 10% sobre os produtos de "qualquer país que se alinhe com as políticas antiamericanas dos Brics", sem detalhar quais.

O grupo Brics se concentra na cooperação entre emergentes e não é contra outros países, afirmou a porta-voz do Ministério do Exterior, Mao Ning, em entrevista coletiva nesta tarde em Pequim, madrugada no Brasil.

"O mecanismo Brics é uma plataforma importante para a cooperação entre mercados emergentes e países em desenvolvimento", disse ela. "Defende abertura, inclusão e cooperação ganha-ganha e não tem nenhum país como alvo."

Acrescentou que, "no que diz respeito à imposição de tarifas, a China declarou repetidamente sua posição de que não há vencedores em guerras comerciais e tarifárias e o protecionismo não leva a lugar nenhum".

A cúpula do grupo Brics no Brasil, que termina nesta segunda e tem o primeiro-ministro Li Qiang como representante chinês, divulgou na Declaração do Rio de Janeiro que se opõe "a medidas protecionistas unilaterais, que causam disrupções deliberadas nas cadeias globais de fornecimento e produção e distorcem a concorrência".

Acrescentou ter "sérias preocupações com o aumento de medidas tarifárias e não tarifárias unilaterais que distorcem o comércio e são inconsistentes com as regras da OMC (Organização Mundial do Comércio)".

Li Qiang, em destaque na cobertura chinesa, defendeu domingo na cúpula que os países do Brics sejam "a vanguarda na reforma da governança global".

Segundo ele, "mudanças que não eram vistas há um século estão se desenrolando hoje a um ritmo acelerado, as regras e a ordem internacionais estão sendo severamente desafiadas, e a autoridade e a eficácia das instituições multilaterais continuam a diminuir".