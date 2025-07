Leilão da Caixa começa nesta segunda (14) com 2.115 imóveis

© Shutterstock

A Caixa Econômica Federal realiza, a partir desta segunda-feira (14), um novo leilão com 2.115 imóveis disponíveis em todo o país, com exceção de Amapá e Roraima. Os preços variam de R$ 6.244,79 a R$ 3,7 milhões, e os lances podem ser feitos pela internet, no site da Fidalgo Leilões.

Nesta primeira fase, os imóveis têm lance inicial igual ao valor de avaliação. As próximas etapas oferecem descontos que podem chegar a 60%. Os editais permitem financiamento e uso do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

O apartamento mais caro leiloado pela Caixa, no lote 445 do edital 0019, fica no bairro de Água Fria, zona norte de São Paulo, próximo à estação Jardim São Paulo-Ayrton Senna, na linha 1-azul do Metrô.

Entre os destaques da capital paulista, o bairro Jardim Sabará (Usina Piratininga), na zona sul, tem um apartamento de 73 m², dois quartos, com lance inicial de R$ 320 mil no lote 563, que pode chegar a R$ 192 mil com os descontos progressivos, considerando os valores iniciais de cada praça.

No interior do estado, a cidade de Assis tem um terreno de 3.400 m² que pode ser arrematado por até R$ 1,8 milhão no lote 492. Em Bauru, um apartamento de quase 60 m² com vaga de garagem e dois quartos pode sair por R$ 90 mil no lote 500. Outra opção é um apartamento de 106 m² em Ribeirão Preto, no lote 542, que sai por R$ 79 mil no segundo leilão.

Já no Rio de Janeiro (RJ), um apartamento de 35 m² de um quarto, no lote 404, é oferecido a R$ 79 mil no primeiro leilão e a R$ 54 mil no segundo.

IMÓVEIS MAIS BARATOS DO PAÍS

Entre os imóveis de menor valor estão casas e terrenos em cidades do interior nordestino e do Norte:

Pedra Branca (CE): casa de 81 m², com terreno de 150 m², a R$ 6.244,79 (lote 51 do edital 0019) Teotônio Vilela (AL): casa de 180 m², três quartos, a R$ 9.294,57 (lote 6 do edital 0017) Piriri (PI): terreno de 450 m² a R$ 23.817,33 (lote 189 do edital 0019) Piriri (PI): terreno de 250 m² a R$ 26.721,89 (lote 190 do edital 0019) Itapissuma (PE): casa de 41,85 m², dois quartos, a R$ 30.672,08 (lote 219 do edital 0017)

IMÓVEIS MAIS CAROS DO PAÍS

Terrenos amplos e imóveis comerciais são os de maior valor no leilão:

Nova Iguaçu (RJ): galpão de 1.189 m², com 3.946 m² de área do terreno, a R$ 3,7 milhões (lote 288 do edital 0038) Barra da Tijuca (RJ): casa de 384 m², com 496 m² de área do terreno, a R$ 3,1 milhões (lote 304 do edital 0038) Assis (SP): terreno de 3.400 m² a R$ 3 milhões no primeiro leilão; mas pode cair para R$ 1,8 milhão no segundo, com 40% de desconto (lote 492 do edital 0028) São Paulo (SP): galpão de 579 m², com 835 m² de área do terreno, a R$ 2,7 milhões (lote 559 do edital 0028) Campestre (MG): terreno de 8.828 m² a R$ 2,5 milhões no primeiro leilão; mas pode cair para R$ 540 mil no segundo, com 40% de desconto (lote 182 do edital 0028)

MAIS BARATOS E MAIS CAROS DE SÃO PAULO

Na cidade de São Paulo, os menores valores estão em bairros da zona leste, mas há um na zona sul:

Conjunto Habitacional Santa Etelvina: dois apartamentos de 40 m², a R$ 78,6 mil e R$ 103,7 mil (lotes 431 e 432/0019) Jardim das Oliveiras: apartamento de 40,2 m², dois quartos, a R$ 100,7 mil (41% de desconto sobre o valor avaliado de R$ 170 mil) (quatro minutos de carro e 15 minutos a pé da estação Jardim Romano, da linha 12-safira da CPTM) (lote 484/0017) Itaim Paulista: três apartamentos de 38,72 m², a R$ 103,1 mil e R$ 106,7 mil (lotes 433/0019 e 480 e 481/0017) Guaianases: 40,2 m², dois quartos, R$ 180 mil no primeiro leilão; pode cair a R$ 106,7 mil no segundo (41% de desconto) (lote 479/0017) Parque Munhoz: apartamento de 32,75 m², dois quartos, avaliado em R$ 213 mil, mas leiloado a R$ 128,7 mil (dois minutos de carro e 8 minutos a pé da estação Campo Limpo, na linha 5-lilás da ViaMobilidade) (lote 487/0017).

Também há imóveis de alto valor para quem busca oportunidades de investimento maiores:

Jardim Danfer: galpão de 579 m², com 835 m² de área do terreno, a R$ 2,7 milhões (três minutos de carro da estação Engenheiro Goulart, nas linhas 12-safira e 13-jade da CPTM) (lote 559/0028) Água Fria: apartamento de 119,54 m² com terraço, três quartos, três banheiros, três salas e duas vagas de garagem, R$ 1,25 milhão no primeiro leilão; pode ir para R$ 1,17 milhão no segundo (quatro minutos de carro da estação Jardim São Paulo-Ayrton Senna, na linha 1-azul do Metrô) (lote 535/0038) Santana: apartamento de 253,24 m² com quatro vagas de garagem, avaliado em R$ 1,6 milhão, mas leiloado a R$ 1 milhão (cinco minutos de carro da estação Jardim São Paulo-Ayrton Senna, na linha 1-azul do Metrô) (lote 445/0019)

Bosque da Saúde: casa de 282 m², com quatro quartos, três banheiros e duas vagas de garagem a R$ 1,3 milhão no primeiro leilão; mas pode ter 40% de desconto e chegar a R$ 793,6 mil no segundo (próximo ao shopping Plaza Sul) (lote 548/0028). Vila Sônia: apartamento de 141,16 m², com terraço, três quartos, dois banheiros e duas vagas de garagem a R$ 970 mil no primeiro leilão; pode chegar a R$ 582 mil no segundo (sete minutos de carro da estação Vila Sônia-Profª Elisabeth Tenreiro, na linha 4-amarela do Metrô) (lote 555/0038)

COMO PARTICIPAR DO LEILÃO DA CAIXA?

É preciso fazer um cadastro na plataforma Fidalgo Leilões. No momento de escolher um login, é importante não fornecer nenhum dado sensível, como email ou nome completo, já que se trata de uma informação que ficará visível a outros usuários.

Acesse o site www.fidalgoleiloes.com.br Clique em "Cadastre-se" Escolha o perfil "pessoa física" ou "pessoa jurídica" Preencha os dados e insira os arquivos necessários Aceite o termo de adesão e salve o cadastro Será preciso aguardar a análise dos dados por parte do leiloeiro, que deverá enviar um email de confirmação ao usuário cadastrado. Após esse período, será possível habilitar-se para participar do leilão.

Na página inicial da Fidalgo Leilões, encontre os editais 0017, 0019, 0028 e 0038 de 2025 Acesse "Habilite-se aqui" ou "Habilite-se para o leilão" Leia o edital e clique em "Aceitar e enviar" Receba o email com instruções para se cadastrar no site da Caixa Quando estiver habilitado, o usuário poderá acessar o "Auditório virtual" de ambos os editais, escolher os lotes desejados e clicar em "Enviar lance", atentando-se ao valor do lance inicial, do lance atual e ao incremento mínimo necessário.

VEJA O CALENDÁRIO DOS LEILÕES

Primeiro leilão de julho (valor da avaliação) 14 de julho, às 10h Licitação aberta (bens com até 45% de desconto) 17 de julho, às 10h Segundo leilão (bens com até 40% de desconto) 21 de julho, às 10h Licitação aberta (bens com até 60% de desconto) 24 de julho, às 10h Primeiro leilão de agosto (valor da avaliação) 18 de agosto, às 10h Segundo leilão (bens com até 40% de desconto) 21 de agosto, às 10h