Terceiro lote de restituição do Imposto de Renda será pago no dia 31

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Receita Federal pagará o terceiro lote do Imposto de Renda de 2025 no próximo dia 31. Haverá ainda mais dois lotes regulares neste ano, com pagamento no final de agosto e setembro.

O lote com os pagamentos será fechado pelo órgão nesta quinta-feira (17). De acordo com a Receita, seguindo o que aconteceu nos anos anteriores, é provável que alguns contribuintes não prioritários consigam entrar nesse pagamento pela primeira vez no ano.

A consulta para saber se foi contemplado neste lote deve ser liberada na semana que vem, por volta do dia 24, pois a Receita costuma disponibilizar os dados uma semana antes do pagamento.

A Receita já pagou o primeiro e o segundo lotes no final de maio e junho, respectivamente. O primeiro lote não teve correção monetária, pois foi depositado no último dia de entrega das declarações, e o segundo foi pago com a aplicação de 1% sobre o valor devido ao contribuinte.



COMO FUNCIONA A FILA DE PRIORIDADES DO IR?

A fila de prioridades do Imposto de Renda atende a contribuintes que fazem parte de alguma regra legal, prevista em legislação específica, ou que são considerados prioritários porque o fisco editou norma que os beneficia.

VEJA A ORDEM DE PRIORIDADE PARA RECEBER A RESTITUIÇÃO DO IR:

1 - Idoso com 80 anos ou mais

2 - Idoso com 60 anos ou mais, e pessoa com deficiência e com doença grave

3 - Contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério

4 - Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição por Pix

5 - Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix

6 - Demais contribuintes

VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 2025

Lote - Data de pagamento

1º lote - 30 de maio - já pago

2º lote - 30 de junho - já pago

3º lote - 31 de julho

4º lote - 29 de agosto

5º lote - 30 de setembro

COMO É FEITO O PAGAMENTO

A restituição cai na conta indicada pelo cidadão ao declarar o IR ou é paga por Pix, se o contribuinte tiver optado por receber dessa forma. A chave Pix precisa ser o número do CPF.

A Receita só faz o pagamento em conta bancária de titularidade do contribuinte, assim o pagamento não é feito caso ocorra erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta destino, informou o órgão.

COMO FAZER A CONSULTA

A consulta ao terceiro lote ainda não foi aberta. Para saber se entrou no lote será preciso entrar no site Consultar Restituição (https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/#/) . É preciso informar CPF do contribuinte, data de nascimento e ano de exercício, que é 2025.

Esse sistema de consulta também é útil para quem quer saber se a declaração foi processada e também por quem teve imposto a pagar.

Também é possível fazer a consulta por meio do e-CAC (Centro de Atendimento Virtual), neste link. É necessário ter senha do portal Gov.br nível prata ou ouro. A consulta ao e-CAC costuma ser mais detalhada, informando onde o dinheiro será depositado, qual valor e se haverá correção.

Quando forem abastecidas as informações sobre o terceiro lote, quem entrou saberá que o pagamento está na fila de restituição, com a informação sobre a data do crédito para o dia 31 de julho.

Também há aplicativo oficial da Receita Federal para tablets e celulares que possibilita consultar diretamente nas bases do governo informações sobre liberação das restituições.

E SE O DINHEIRO NÃO ENTRAR NA CONTA BANCÁRIA?

A Receita Federal do Brasil paga as restituições apenas em conta bancária de titularidade do contribuinte. Se houver algum erro nos dados informados pelo contribuinte ao enviar a declaração, há o serviço de reagendamento pelo Banco do Brasil pelo prazo de até um ano da primeira tentativa de crédito. Assim, o contribuinte poderá corrigir os dados bancários para uma conta de sua titularidade.

O cidadão poderá reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB, acessando o endereço: https://www.bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos). Ao utilizar esse serviço o contribuinte deve informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração. Após isso, deve-se aguardar nova tentativa de crédito.

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição e até um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".