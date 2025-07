É inacreditável presidente dos EUA preocupado com 25 de Março e Pix, diz Rui Costa

© Valter Campanato/Agência Brasil

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, criticou a iniciativa do governo dos Estados Unidos de abrir uma investigação comercial contra o Brasil, afirmando ser "inacreditável" o presidente Donald Trump estar preocupado com a 25 de março e o Pix.

A apuração, a cargo do USTR (Escritório do Representante de Comércio dos EUA), vai avaliar práticas do país em áreas como comércio eletrônico e tecnologia, taxas de importação e desmatamento, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira (15).

O documento cita a rua 25 de Março, tradicional polo de comércio popular no centro de São Paulo, para criticar as supostas falhas na proteção e aplicação adequada e efetiva dos direitos de propriedade intelectual, além de tratar o Pix como uma possível prática desleal do país em relação a serviços de pagamentos eletrônicos.

Em sua fala durante cerimônia no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (16), o ministro da Casa Civil disse que o Brasil vive um momento de "intromissão absolutamente indevida", referindo-se à crise das tarifas impostas pelo governo Trump.

"Não dá para imaginar um cenário onde um presidente de uma das duas maiores potências do mundo está preocupado com a 25 de março e coloca isso num documento internacional. Está preocupado com o meio de pagamento que o país adota e é abraçado por todos, pela população, pelas empresas, pelo sistema financeiro, que é o Pix. É inacreditável algo dessa natureza", disse Rui.

Segundo o ministro, a resposta do Brasil será feita com "serenidade, muito diálogo, muita firmeza, altivez e união de seu povo". Ele também afirmou que o momento exige união e que, "independentemente de partido político", é necessário construir um país "que os brasileiros merecem e são os brasileiros que vão definir o seu destino".

"Nenhuma outra nação, nenhum outro líder mundial pode escolher seja a atividade que vai se dar na rua 25 de março, seja nos meios de pagamento ou qualquer outra coisa que queira se intrometer que seja absolutamente de definição do Brasil", afirmou Rui Costa.