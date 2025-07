Veja vagas, como serão as provas e como se preparar para o bloco 8 do CNU 2025

© Divulgação / CNU

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Profissionais com formação técnica de nível médio com interesse em atuar no setor público na área da saúde têm uma nova chance de ingresso por meio do bloco 8 do CNU (Concurso Nacional Unificado). Com inscrições abertas até 20 de julho, este bloco reúne cargos voltados a atividades técnicas, administrativas e operacionais em saúde pública no Ministério da Saúde e no Hospital das Forças Armadas.

As vagas contemplam diferentes especialidades, como enfermagem, farmácia, nutrição, radiologia e segurança do trabalho. Ao todos, são oferecidas 168 vagas com remuneração inicial de até R$ 4.085,00.

As inscrições podem ser feitas no site da FGV Conhecimento, banca responsável pela organização da seleção.



O QUE DEVO ESTUDAR NO BLOCO 8?

As provas para o bloco 8, voltado a cargos de nível médio, seguem uma estrutura diferente daquela aplicada aos candidatos de nível superior. Em vez de serem divididas por eixos temáticos, as avaliações são compostas por cinco conteúdos comuns: língua portuguesa, matemática, noções de direito, realidade brasileira e saúde.

De acordo com Fernanda Feitosa, professora do Gran Concursos, os tópicos mais importantes de cada disciplina são os seguintes:

- Língua portuguesa: gramática, interpretação textual e coerência argumentativa;

- Matemática: aritmética, álgebra básica, estatística descritiva e resolução de problemas;

- Noções de direito: artigos 6º a 14º da Constituição Federal de 1988, princípios e atos administrativos do direito administrativo, além da Lei nº 8.080/1990, que trata da legislação sanitária;

- Realidade brasileira: políticas públicas de saúde, especialmente o SUS, além de indicadores socioeconômicos, desafios regionais e epidemiologia;

- Saúde: foco em saúde pública, com ênfase no SUS, vigilância sanitária, atenção básica e noções técnicas aplicáveis às diferentes especialidades dos cargos.

A professora destaca ainda que a disciplina de saúde tem peso significativo na prova, representando 35% das questões específicas. Por isso, recomenda que os candidatos priorizem os estudos sobre o funcionamento do SUS (Sistema Único de Saúde) e os principais protocolos clínicos adotados na rede pública.

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA NOVA BANCA?

Fernanda diz que a FGV, banca responsável pela edição deste ano do CNU, costuma elaborar provas com forte ênfase em interpretação. Cerca de 70% das questões exigem análise de textos longos, gráficos ou estudos de caso.

Segundo a especialista, é comum que as alternativas de resposta apresentem sentidos muito próximos, por isso, a atenção aos enunciados e ao que dizem as respostas é essencial.

Outro ponto característico das provas da FGV é a contextualização das perguntas com base em situações reais. Além disso, na segunda etapa do concurso, os candidatos passam por uma redação dissertativa. A especialista observa que os temas geralmente abordam questões estruturais do SUS, como o acesso a medicamentos e a regionalização dos serviços.

Como a banca tende a manter um padrão entre edições, a docente recomenda que os candidatos estudem provas anteriores para entender a estrutura das perguntas.

QUAIS SÃO AS DIFERENÇAS ENTRE O BLOCO 1 E O BLOCO 8?

Tanto o bloco 1 quanto o bloco 8 do CNU reúnem vagas para quem deseja atuar na área da saúde. A principal diferença entre eles está no nível de formação exigido: enquanto o bloco 1 é voltado a candidatos com curso superior completo, o bloco 8 contempla cargos de nível técnico.

Algumas funções no bloco 8 também exigem especializações específicas, como é o caso do cargo de técnico de enfermagem com formação complementar em UTI. "O conteúdo é praticamente outro. O bloco 1 não tem nem português nem matemática e, no quesito saúde, aborda coisas diferentes", afirma Fernanda.

QUAIS SÃO OS ERROS MAIS COMUNS E COMO EVITÁ-LOS?

Segundo Fernanda, é comum que o foco dos candidatos fique excessivamente concentrado nos conteúdos de saúde, enquanto disciplinas como noções de direito e realidade brasileira são deixadas de lado, apesar de representarem 25% da prova objetiva.

Outro erro recorrente é subestimar a importância da redação. Aplicada na segunda etapa do concurso, a prova dissertativa tem caráter eliminatório e classificatório. "Muitos perdem vagas por fugir ao tema ou desrespeitar a estrutura dissertativa", diz Fernanda.

Por fim, a especialista recomenda a realização de simulados com controle de tempo e afirma que candidatos que concorrem com pontuação por títulos devem preparar a documentação com antecedência, já que esse critério pode somar até dois pontos e fazer a diferença na classificação final.

TRABALHO E TENHO POUCAS HORAS PARA ESTUDAR. COMO POSSO ME ORGANIZAR?

Mirela Barreto, professora do Estratégia Concursos, diz que para aqueles que enfrentam a realidade de conciliar estudos, trabalho e responsabilidades familiares, a organização do tempo de estudo se torna um desafio significativo. Ela diz, no entanto, que é possível adotar algumas estratégias eficazes para otimizar o aprendizado.

"Uma das primeiras ações é identificar as chamadas "horas perdidas" ao longo do dia, ou seja, períodos de tempo em que é possível estudar, como intervalos de trabalho, deslocamentos, e momentos de espera", diz Mirela.

Outra estratégia eficiente é o aproveitamento do início da manhã, acordando um pouco mais cedo para estudar antes de iniciar as atividades profissionais, ou ainda, dedicar um tempo maior no final do dia, equilibrando o sono para garantir que o tempo seja bem aproveitado.

Com relação aos conteúdos, ela diz que é fundamental observar a distribuição de questões por disciplina. "Os conhecimentos de língua portuguesa precisam ser priorizados, uma vez que a FGV possui um histórico de questões difíceis e que necessitam de habilidades interpretativas dos candidatos", afirma.

Ela diz ainda que a elaboração de um cronograma semanal, com a divisão de blocos de estudo específicos para cada disciplina, pode ajudar a garantir que todos os conteúdos sejam revisados de maneira equilibrada, mapeando aqueles que apresentam maior incidência de cobrança.

O QUE DEVO PRIORIZAR NO INÍCIO?

Segundo Mirela, a estratégia ideal para a preparação de um concurso deve ser baseada em uma análise cuidadosa do edital, da distribuição das questões e da relevância de cada disciplina para o desempenho na prova. "É essencial que cada candidato também considere a base de conhecimentos que já possui, especialmente em relação a disciplinas previamente estudadas, o que pode impactar a quantidade de tempo dedicada a cada área", diz.

Além disso, a priorização de conteúdos deve ser feita levando em consideração a base já existente, assim, os candidatos devem realizar uma autoavaliação para definir seu cronograma de estudos.

Ela também destaca a importância de não negligenciar algumas matérias, como matemática e direito, já que, apesar de possuírem uma carga menor de questões, ainda são essenciais para o desempenho geral.

COMO POSSO ME DESTACAR NESSE BLOCO?

A professora do Estratégia diz que a principal dica para quem deseja se destacar entre os concorrentes é adotar uma preparação eficiente e focada no estilo da prova e da banca. "A resolução constante de questões de concursos anteriores ou simulados é uma das estratégias mais eficazes, pois ajuda a familiarizar o candidato com o estilo da banca e os tipos de questões que costumam ser cobradas", diz.

É também por esse caminhos que os candidatos podem identificar seus pontos fortes e fracos e ajustar sua estratégia de estudos.

QUAIS SÃO AS VAGAS DO BLOCO 8?

O salário pode variar conforme titulação: graduação, especialização, mestrado ou doutorado

Órgão - Cargo - Salário Inicial (R$)* - Vagas

Hospital das Forças Armadas - Técnico em atividades médico-hospitalares - laboratório - 4.085,06 - 2

Hospital das Forças Armadas - Técnico em atividades médico-hospitalares - farmácia - 4.085,06 - 5

Hospital das Forças Armadas - Técnico em atividades médico-hospitalares - nutrição e dietética - 4.085,06 - 2

Hospital das Forças Armadas - Técnico em atividades médico-hospitalares - higiene dental - 4.085,06 - 1

Hospital das Forças Armadas - Técnico em atividades médico-hospitalares - enfermagem - 4.085,06 - 20

Ministério da Saúde - Técnico classe A-1 - 3.714,67 - 54

Ministério da Saúde - Técnico de enfermagem - 4.063,46 - 47

Ministério da Saúde - Técnico em pesquisa e investigação biomédica - 3.714,67 - 28

Ministério da Saúde - Técnico em radiologia - 4.063,46 - 9

VEJA O CALENDÁRIO DO CNU 2025

Inscrições das 10h de 02/07/25 até 23h59 de 20/07/25 (pagamento até 21/07)

Solicitação da isenção da taxa de inscrição 02/07/2025 a 08/07/2025

Prova objetiva 05/10/2025

Convocação para prova discursiva 12/11/2025

Convocação (confirmação de cotas e PcD) 12/11/2025

Envio de títulos 13/11/2025 a 19/11/2025

Procedimentos de confirmação de cotas 8/12/2025 a 17/12/2025

Prova discursiva para habilitados na 1ª fase 07/12/25

Previsão de divulgação da primeira lista de classificação 30/01/2026