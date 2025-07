Tentando manipular taxas de juros, Trump volta a criticar Powell

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, renovou suas críticas ao chair do Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA), Jerome Powell, nesta terça-feira (22). Segundo o republicano, Powell mantém as taxas de juros norte-americanas muito altas e estará fora do cargo em oito meses.

"Acho que ele fez um mau trabalho, mas ele estará fora muito em breve", disse Trump durante reunião na Casa Branca com o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr.

Trump defendeu que a taxa de juros americana caia para 1%. "Taxas deveriam ser 3 pontos mais baixas, talvez mais", afirmou em entrevista coletiva na Casa Branca.

Durante entrevista coletiva após a reunião, o presidente americano também disse que sua administração está considerando eliminar impostos sobre ganhos de capital na venda de casas. Segundo ele, a medida é fruto da política de juros do Fed.

"Se o Fed reduzisse as taxas, nem precisaríamos fazer isso", disse Trump a repórteres no Salão Oval. "Mas estamos pensando em não cobrar impostos sobre ganhos de capital em casas."

Na última semana (16), surgiram relatos de que o presidente dos EUA havia perguntado a um grupo de parlamentares se deveria demitir Powell. A notícia fez com que investidores se preocupassem com os riscos à independência do banco central e sua capacidade de longo prazo para combater a inflação.

O dólar americano, por exemplo, caiu 1,2% contra uma cesta de moedas em reação à notícia, o que fez com que, horas depois, Trump negasse a informação.

Além das críticas à política de juros, o governo de Trump abriu recentemente uma nova frente em sua campanha contra o Fed, com o diretor de orçamento do presidente, Russell Vought, alegando repetidamente que uma reforma de US$ 2,5 bilhões (R$ 13,9 bilhões) da sede do banco central foi grosseiramente mal administrada.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent intensificou suas críticas ao Fed nesta segunda (21) e pediu uma investigação sobre "toda a instituição do Federal Reserve".