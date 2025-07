Receita Federal libera consulta ao 3º lote do Imposto de Renda 2025 nesta quinta-feira (24)

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Receita Federal abrirá, nesta quinta-feira (24), a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025. Contribuintes que enviaram a declaração ou saíram da malha fina até 16 de julho poderão receber os valores.

A consulta para saber se está no lote pode ser feita no site Consultar Restituição, neste link. É preciso informar CPF do contribuinte, data de nascimento e ano de exercício, que é 2025.

Também é possível conferir se foi contemplado por meio do e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita), com senha do portal Gov.br nível prata ou ouro.

O terceiro lote contempla 7,2 milhões de contribuintes, que receberão R$ 10 bilhões no dia 31 de julho. Do total, R$ 557,8 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal, incluindo 15.988 restituições para idosos acima de 80 anos, 83.575 para quem tem entre 60 e 79 anos, 11.298 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e 35.315 a contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Além disso, 6,3 milhões de restituições serão pagas a quem fez a declaração pré-preenchida do IR ou escolheu receber a restituição por Pix. O lote pagará ainda 756 mil restituições a contribuintes não prioritários.

A Receita disponibiliza, ainda, o aplicativo para tablets e celulares. No celular, o fisco costuma enviar um push informando ao contribuinte que a restituição foi liberada assim que a consulta é aberta.

COMO FAZER A CONSULTA À RESTITUIÇÃO DO IR?

- Entre no site de consulta da restituição: https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/

- Informe CPF, data de nascimento e selecione 2025 em "Exercício"

- Clique em "Sou humano" e, depois, em "Consultar"

- Em seguida, o programa informa se você está na lista de restituição

O pagamento da restituição é feito na conta bancária informada pelo contribuinte ao declarar, desde que seja de sua titularidade, ou por meio do Pix, se ele escolheu essa opção e caso a chave Pix seja o seu CPF.

Se a restituição não for paga, é possível reagendar o crédito no Banco do Brasilno prazo de até um ano. No entanto, o contribuinte pode corrigir dados bancários da declaração neste período e recebe na conta de sua titularidade.

O reagendamento da restituição é feito no site https://www.bb.com.br/irpf, ou ligando para a central de relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-7290001 (demais localidades) e 0800-7290088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Ao utilizar esse serviço o contribuinte deve informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração.

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição em um ano, o pedido do crédito deve ser feito no e-CAC, em "Declarações e Demonstrativos", no Meu Imposto de Renda, clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

O prazo para declarar o IR sem pagar multa já acabou. Neste ano, foi de 17 de março a 30 de maio. Quem é obrigado a prestar contas e perdeu a data-limite deve enviar a declaração. Há multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido no ano.

QUAL É O CALENDÁRIO DE PAGEMTNO DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA?

O calendário de restituição do IR tem cinco lotes anuais, pagos de maio a setembro. O primeiro deles foi liberado no dia 30 de maio, último dia para entregar a declaração deste ano, e o último sairá em 30 de setembro.

Quem declarou neste ano e não receber o dinheiro em nenhum deles certamente caiu na malha fina. Será preciso corrigir as informações, enviando uma retificadora, para ter os valores.

Depois, a Receita começa a pagar lotes residuais, que incluem contribuintes atrasados e os que saíram da malha fina deste e de anos anteriores.

VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 2025

Lote - Data de pagamento

1º lote - já pago

2º lote - já pago

3º lote - 31 de julho

4º lote - 29 de agosto

5º lote - 30 de setembro

QUEM RECEBERÁ A RESTITUIÇÃO DO IR NO TERCEIRO LOTE?

Contribuintes que declararem o Imposto de Renda até o dia 16 de julho ou saírem da malha fina até esta data têm chances de receber neste lote, segundo a Receita. Pela primeira vez, devem começar os pagamentos a quem não tem prioridade determinada por lei ou por norma do fisco.

Além disso, o valor pode ser pago a quem declarou de 17 de março a 30 de maio e, até agora, não foi contemplado com a restituição, seja porque não tinha prioridade legal ou porque caiu na malha fina.

Para receber, é preciso enviar a declaração sem erro. Se houver falhas, o IR cai na malha fina e a restituição só é paga quando o contribuinte corrige as informações, enviando uma retificadora.

COMO FUNCIONA A FILA DE PRIORIDADES DO IR?

A fila de prioridades do Imposto de Renda atende a contribuintes que fazem parte de alguma regra legal, prevista em legislação específica, ou que são considerados prioritários porque o fisco editou norma que os beneficia.

Como exemplos do primeiro caso estão pessoas a partir de 60 anos, com prioridade legal garantida no Estatuto do Idoso. No segundo caso de restituição prioritária estão os contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida do IR e/ou optaram por receber a restituição por Pix.

Veja a ordem de prioridade para receber a restituição do IR:

1. Idoso com 80 anos ou mais

2. Idoso com 60 anos ou mais, e pessoa com deficiência e com doença grave

3. Contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério

4. Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição por Pix

5. Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix

6. Demais contribuintes