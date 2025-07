Confira quanto o trabalhador vai receber de lucro do FGTS em 2025

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trabalhadores com saldo na conta do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) em 31 de dezembro de 2024 vão receber a distribuição de lucros do fundo, pago pela Caixa Econômica Federal.

A Caixa vai distribuir R$ 12,9 bilhões para 134 milhões de profissionais com 235 milhões de contas. O montante representa 95% dos resultados do FGTS em 2024, de R$ 13,6 bilhões.

Com a distribuição, o dinheiro no fundo renderá 6,05%, 1,16% acima da inflação do ano passado, de 4,83%, segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

VEJA QUANTO O TRABALHADOR VAI RECEBER DE LUCRO EM 2025 EM R$

Saldo na conta do FGTS em 31/12/24 - Lucro a ser creditado

100 - 2,04

500 - 10,21

1.000 - 20,43

2.000 - 40,86

3.000 - 61,29

4.000 - 81,72

5.000 - 102,15

6.000 - 122,58

7.000 - 143,00

8.000 - 163,43

9.000 - 183,86

10.000 - 204,29

20.000 - 408,58

30.000 - 612,88

40.000 - 817,17

50.000 - 1.021,46

60.000 - 1.225,75

70.000 - 1.430,04

80.000 - 1.634,34

90.000 - 1.838,63

100.000 - 2.042,92

150.000 - 3.064,38

200.000 - 4.085,84

250.000 - 5.107,30

300.000 - 6.128,76

350.000 - 7.150,22

400.000 - 8.171,68

450.000 - 9.193,14

500.000 - 10.214,60

550.000 - 11.236,05

600.000 - 12.257,51

650.000 - 13.278,97

700.000 - 14.300,43

750.000 - 15.321,89

800.000 - 16.343,35

850.000 - 17.364,81

900.000 - 18.386,27

950.000 - 19.407,73

1.000.000 - 20.429,19

O governo está cumprindo, pela primeira vez, decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de 2024.

Em junho do ano passado, o Supremo determinou que a remuneração das contas no fundo deve ser de 3% ao ano mais TR (Taxa Referencial), mais o lucros do FGTS, garantindo aos trabalhadores ao menos a inflação medida pelo IPCA.

Quando a distribuição não cobrir a inflação, o conselho deverá determinar uma forma de compensação.

Nos últimos anos, as propostas da Caixa, gestora do fundo, para a distribuição do lucro têm sido aprovadas por unanimidade.

Em 2024, foram distribuídos R$ 15,2 bilhões. O valor representou 65% do lucro total obtido em 2023, de R$ 23,4 bilhões. O valor em real foi o maior já pago desde 2017. O maior percentual já distribuído foi de 99%, nos anos de 2022 e 2023.

Para saber se recebeu, o trabalhador deve conferir o extrato do FGTS. A informação aparecerá como "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/XXXX (aqui será informado o ano a que se refere o pagamento)".

O dinheiro não pode ser sacado, apenas em situações específicas, definidas por lei, como compra da casa própria, aposentadoria, doença grave e demissão sem justa causa.

COMO CONSULTAR O EXTRATO DO FGTS?

O valor pode ser consultado no aplicativo FGTS, por meio do extrato do fundo. É possível, ainda, conseguir uma cópia do extrato nas agências da Caixa. Para cada empresa em que o trabalhador foi contratado, há uma conta vinculada aberta, é preciso observar o valor em cada conta e somar o quanto tem, ao todo.

- Abra ou baixe o aplicativo FGTS (para o primeiro acesso, é preciso criar senha)

- Clique em "Entrar no aplicativo"

- Aparecerá a frase "FGTS deseja usar caixa.gov.br para iniciar sessão"; vá em "Continuar"

- Informe seu CPF e clique em "Próximo"

- Digite sua senha e vá em "Entrar"; caso não se lembre, clique em "Recuperar senha"

- Na tela inicial, aparecerão as informações relativas às empresas que trabalhou

- O saldo de valores da empresa atual ou da última empresa aparece no topo da tela; é a primeira; clique sobre ela para ver as movimentações

- Para guardar os dados, clique em "Gerar extrato PDF", logo abaixo do saldo, e salve em seu celular

- Para ver todas as empresas nas quais trabalhou, vá em "Ver todas suas contas", na página inicial

- Clique sobre cada uma das empresas para abrir o extrato; em cada tela, aparecerá o saldo total

QUEM TEM DIREITO AO LUCRO DO FGTS?

Todos os trabalhadores com carteira assinada ou que tiveram carteira assinada em algum momento da vida profissional e tinham saldo na conta no dia 31 de dezembro de 2024 vão receber os valores referentes à distribuição.