EUA e União Europeia fecham acordo com tarifa fixa de 15%

© Getty Images

Os Estados Unidos e a União Europeia (UE) fecharam um novo acordo comercial com tarifas fixas de 15%, anunciou o presidente norte-americano Donald Trump após se reunir com Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, neste domingo, no resort de golfe de Trump em Turnberry, na Escócia.

“Foi uma negociação muito interessante. Acredito que será excelente para ambos os lados”, declarou Trump após o encontro. O pacto prevê a aplicação de tarifas alfandegárias de 15% sobre as exportações europeias para os EUA.

Mas o que contempla o acordo?

Segundo Ursula von der Leyen, a tarifa fixa de 15% será aplicada à maioria dos setores, incluindo automóveis, semicondutores e produtos farmacêuticos — substituindo os 30% que os EUA planejavam impor a partir de 1º de agosto, caso não houvesse consenso. A afirmação contradiz declarações anteriores do próprio Trump, que havia dito que os produtos farmacêuticos estariam excluídos da negociação.

Além disso, foram acordadas tarifas zero, de forma bilateral, para uma série de produtos estratégicos. A lista inclui itens do setor aeroespacial e seus componentes, produtos agrícolas, recursos naturais, matérias-primas e certos químicos. Von der Leyen informou que as partes continuarão trabalhando para expandir essa lista.

Como parte do pacto, a União Europeia se comprometeu a comprar US$ 750 bilhões em energia dos Estados Unidos e a investir mais US$ 600 bilhões no país. Também está previsto o aumento da compra de equipamentos militares americanos, conforme ressaltado por Trump.

Von der Leyen celebrou o acordo, destacando que ele “trará estabilidade e previsibilidade” às relações comerciais transatlânticas. Já o presidente do Conselho Europeu incentivou que esse resultado sirva de impulso para ampliar a competitividade da UE e reforçar sua rede global de comércio.

Nesse sentido, Von der Leyen lembrou que a União Europeia tem avançado em novas alianças comerciais em todo o mundo, somando 76 parcerias ativas. “Nos últimos meses, concluímos negociações com o Mercosul, o México e a Indonésia. Em um mundo instável, a Europa continua sendo um parceiro confiável”, afirmou.

O acordo EUA–UE segue o modelo do pacto firmado entre os Estados Unidos e o Japão, que também estabeleceu tarifas de 15% sobre produtos importados. Antes da reunião, Trump já havia afirmado que a UE não teria tarifas abaixo de 15% e reforçou essa posição ao ser questionado por jornalistas: “Não”, respondeu de forma categórica.