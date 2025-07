BNDES libera R$ 1 bilhão para financiamento de usina solar em Minas Gerais

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) anuncia nesta segunda (28) a destinação de R$ 1 bilhão em financiamento para a Atlas Renewable Energy construir 11 usinas fotovoltaicas em Arinos, região noroeste de Minas Gerais.

Segundo o banco, o dinheiro será aplicado no chamado Complexo Solar Draco, usina que terá capacidade total instalada de 505 MWac (megawatts em corrente alternada), suficiente para o abastecimento de 569 mil residências.

Pelo projeto desenvolvido pela Atlas, será implantado um sistema de transmissão associado, formado por uma subestação de 500 kV (quilovolts), e uma linha de transmissão com aproximadamente 15 quilômetros de extensão, fazendo a ligação ao Sistema Interligado Nacional.

Serão gerados cerca de 2.100 empregos na fase de implantação e a operação das usinas está prevista para o início de 2026. A energia produzida será comercializada no ambiente de contratação livre (ACL).

Os recursos empenhados no projeto foram retirados do Finem, uma linha de crédito do banco para projetos de investimento em capacidade produtiva, e do Fundo Clima, fundo vinculado ao Ministério do Meio Ambiente.

"O mundo está vivendo uma emergência climática e o BNDES tem tido um papel relevante nesta área, atuando em diferentes frentes, como energia, descarbonização de processos produtivos e ações de restauro florestal. A agenda verde está no centro da estratégia de atuação do banco", disse em nota Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

Fundada em 2017, a Atlas Renewable Energy é uma empresa de geração de energia renovável com um portfólio total de projetos de 8,4 GW, sendo 2,5 GW em fase avançada de desenvolvimento, prontos para contratação, e 3,6 GW em operação.

"Essa parceria reforça o compromisso da Atlas com a transição energética no Brasil, unindo tecnologia, eficiência e impacto socioambiental positivo. O Complexo Solar Draco representa mais do que um investimento em energia solar, mas o compromisso da Atlas em suportar o desenvolvimento da indústria brasileira com base em energia sustentável, e marca nossa presença no setor de data centers", disse Fabio Bortoluzo, diretor geral da Atlas no Brasil.