Após taxar sem aviso, Venezuela volta a isentar produtos do Brasil, diz entidade

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Venezuela, que havia começado a cobrar tarifas de produtos brasileiros sem aviso, voltou a isentar os produtos brasileiros das taxas, segundo informações de empresários.

De acordo com a Fier (Federação das Indústrias do Estado de Roraima), despachantes aduaneiros da Venezuela informaram, extraoficialmente, que o problema foi causado por instabilidades em sistemas de TI (tecnologia da informação) da aduana no país vizinho.

Na semana passada, a Venezuela começou a taxar produtos importados do Brasil, descumprindo um acordo de complementação econômica firmado em 2014 que isenta a cobrança de impostos sobre quase todo o comércio bilateral entre os dois países.

De acordo com a Fier, exportadores do Brasil não estavam tendo seus certificados de origem brasileira reconhecidos na Venezuela, o que fazia com que o acordo que isenta os produtos de tarifas não estivesse sendo aplicado na prática.

Na ocasião, o Ministério das Relações Exteriores afirmou estar ciente das dificuldades enfrentadas por exportadores brasileiros, e que a Embaixada do Brasil em Caracas estava apurando o caso com o governo venezuelano.

Procurado nesta segunda-feira (28) pela reportagem, o Itamaraty ainda não respondeu ao pedido de comentário.