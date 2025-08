Trump publica decreto com tarifas globais e confirma Brasil como maior atingido

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma medida nesta quinta-feira impondo tarifas de 10% a 41% sobre dezenas de países. As taxas entrarão em vigor daqui sete dias.

Entre as taxas, estão 41% para a Síria, 39% para a Suíça, 30% para a África do Sul e 15% para a Venezuela. Lesoto, que também havia sido ameaçado com uma taxa de 50%, receberá uma tarifa de 15%.

No decreto, o Brasil é listado com uma tarifa de 10%, mas nesta quarta-feira (30) Trump assinou medida que implementa uma tarifa adicional de 40% sobre os produtos brasileiros, elevando o valor total da sobretaxa para 50%;

Leia Também: Trump adia aumento de tarifas sobre produtos mexicanos por 90 dias