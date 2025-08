Caixa inaugura primeira agência móvel na segunda maior favela do Brasil

© Shutterstock

LUANY GALDEANO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal inaugurou sua primeira agência móvel automatizada nesta semana para oferecer serviços que vão desde bloqueio de cartões ao apoio a beneficiários do Bolsa Família. A unidade está localizada no Sol Nascente, segunda maior favela do país, na periferia de Brasília.

O espaço terá dois guichês de atendimento para prestar ainda outros serviços oferecidos por agências tradicionais, como abono salarial (PIS), ajuda com uso de aplicativos do banco e apoio a bolsistas do Programa Pé-de-meia. A unidade não terá, no entanto, serviços de movimentação de dinheiro em espécie.

A agência automatizada tem estrutura física parecida com a de um contêiner, com pés que facilitam a adesão a terrenos que não são planos, permitindo uma melhor adaptação ao lugar onde for instalado. É uma alternativa aos caminhões da Caixa, que também funcionam como unidades móveis para atender usuários do banco.

A agência ficará no Centro Olímpico Parque da Vaquejada até 29 de agosto, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h. O objetivo, segundo a Caixa, é ampliar o acesso a serviços financeiros em espaços com maior índice de desassistência de agências bancárias.

Com quase 71 mil habitantes, Sol Nascente fica atrás apenas da Rocinha (RJ) na lista de maiores favelas do Brasil, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A comunidade, localizada a 35 quilômetros da Praça dos Três Poderes, em Brasília, enfrenta carência de infraestruturas básicas, sobretudo em serviços de saúde e educação. Partes da comunidade ainda carecem de asfalto e acesso a saneamento básico.

Segundo a administração regional da comunidade, os moradores de Sol Nascente ainda não tinham um banco. Para ter acesso a esses serviços na Caixa, eles se deslocavam até Ceilândia, também na região administrativa do Distrito Federal.

Fora a agência contêiner, o banco conta com 11 caminhões que viajam pelo país para disponibilizar outros serviços do banco. Além das regiões desassistidas, as unidades móveis também vão atuar em situações de emergência.

Quando sair de Brasília, a unidade será realocada para Simplício Mendes (PI), onde ficará até que a nova agência seja inaugurada, em janeiro de 2026. O município, com apenas 13,8 mil habitantes, fica localizado no interior do estado.

Neste ano, a cidade recebeu pela primeira vez uma agência móvel, não automatizada como a de Sol Nascente, para atender à falta de assistência bancária.

