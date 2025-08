Amazon investe R$ 55 bilhões no Brasil em uma década dobra número de empregos

© iStock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Amazon investiu mais de R$ 55 bilhões no Brasil na última década, sendo 23% desse valor (R$ 13,7 bilhões) no último ano. Os recursos foram direcionados principalmente para infraestrutura, logística, tecnologia e capital humano. A empresa oferece mais de 150 milhões de produtos em mais de 50 categorias.

A companhia dobrou sua geração de empregos no país nos últimos anos, de 18 mil para 36 mil postos diretos e indiretos desde que a empresa chegou ao Brasil. A maior parte dos investimentos foi concentrada em São Paulo (R$ 47 bilhões), que tem seis centros de distribuição e 75 estações de entrega. O estado é seguido por Pernambuco (2,1 bilhões), Rio de Janeiro (R$ 1,7 bilhão) e Minas Gerais (R$ 1,4 bilhão).

Segundo Juliana Sztrajtman, presidente da Amazon Brasil, o Brasil é uma escolha estratégica nos planos globais da Amazon. Em 2019, o país tinha 4% de suas vendas do varejo no ecommerce -número que triplicou desde então, chegando a uma fatia entre 15% e 20%.

A sobretaxa dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros não deve alterar a estratégia da Amazon Brasil, voltada para o público interno, segundo Juliana. "É feita do Brasil para os brasileiros", diz.

A empresa tem fornecedores que exportam do Brasil para outras países e a medida pode afetar esses vendedores. Diante desse cenário, Juliana afirma que, dentro de toda a regulamentação, haveria uma nova forma de operar a partir de agora.

Entre os fatores que atraem os investimentos, ela destaca o tamanho do mercado interno, com mais de 200 milhões de habitantes, e o avanço do comércio eletrônico. "O brasileiro tem essa vontade de conhecer e de experimentar o novo, e é por isso que a gente investe aqui, por esse potencial de trazer pessoas novas para nossos serviços", diz.

Hoje, a Amazon conta com 200 polos logísticos no Brasil, com 140 deles criados nos últimos 18 meses.

Os dados foram apresentados na quinta-feira (31), um dia após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a aplicação de uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 6 de agosto.

AWS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A AWS (Amazon Web Services), serviço de computação em nuvem da Amazon, também vem ampliando seus investimentos no país. Ela está presente no Brasil há mais de 14 anos e, segundo Cleber Morais, diretor-geral da AWS Brasil, o país é referência em tecnologia, com destaque para soluções como o Pix, apontado como modelo global de inovação no mercado financeiro.

Neste ano, de acordo com Morais, a Amazon deve investir US$ 100 bilhões no desenvolvimento de IA (Inteligência Artificial) globalmente.

A tecnologia é apontada como um dos pilares da operação da Amazon, sendo utilizada há pelo menos duas décadas em diversas áreas da empresa. Juliana Sztrajtman afirma que o uso de IA começou com os sistemas de recomendação de produtos, nos anos 2000, e hoje está presente em praticamente toda a jornada do cliente.

Cerca de 75% das entregas no país contam com suporte de IA, que ajuda a otimizar rotas para os motoristas, considerando fatores como segurança e agilidade.

Outro exemplo citado foi a modernização da experiência de compra: a empresa conseguiu melhorar 1,5 milhão de páginas do site, um processo que levaria cinco anos se feito manualmente, mas que foi concluído em menos de um ano com IA.

No segmento de entretenimento, Louise Faleiros, diretora-geral do Prime Video Brasil, afirma que a inteligência artificial também Em entrevista à Folha de S.Paulo em abril, Juliana destacou que as ações de diversidade e inclusão da empresa não seriam alteradas no Brasil, mesmo diante da onda conservadora que tomou grandes empresas americanas após a eleição de Donald Trump.