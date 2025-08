Preços aumentam menos que a inflação, e vendas do Dia dos Pais devem crescer neste ano

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Dia dos Pais deste ano será mais caro do que o do ano passado, segundo levantamento da FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo). A pesquisa se baseia em uma cesta de 23 produtos comumente procurados para presentear na data.

O estudo aponta uma alta média de 3,41% nos preços desses itens. Apesar disso, o aumento ficou abaixo da inflação acumulada em 12 meses, de 5,3%. Com isso, mesmo com alguns produtos mais caros, o cenário é considerado positivo para o consumo, e o poder de compra tende a ser maior neste ano. No ano passado, no mesmo estudo, a cesta tinha subido 2,51%.

Guilherme Dietze, economista e assessor econômico da FecomercioSP, diz que a expectativa é que o Dia dos Pais deste ano registre crescimento no volume de vendas em relação ao ano passado. Emprego aquecido e aumento da renda das famílias estão entre os fatores que explicam a melhora no poder de compra, afirma. Segundo ele, o cenário de parte dos itens abaixo da inflação e da renda média em alta beneficia consumidores e empresas.

Apesar dos indicadores positivos, os consumidores devem se atentar aos riscos de endividamento, com cuidado para compras em que o crédito caro deve ter maiores efeitos.

Apesar dos juros mais altos, no entanto, Dietze diz que o consumidor costuma olhar mais para o custo final da compra, ou seja, para o que terá que pagar na prática, e não para o custo do crédito. Com isso, o emprego aquecido, a inflação mais moderada do que no início do ano e a renda em elevação devem sustentar o cenário favorável para compras, estima a FecomercioSP.

QUAIS SÃO OS ITENS MAIS CAROS E MAIS BARATOS NESTE ANO?

Segundo o levantamento da FecomercioSP, dentre os itens que mais subiram, destacam-se os consoles de videogames (7,15%), os produtos para cabelo (6,97%), os instrumentos musicais (6,83%) e as camisetas (6,05%).

Para quem planejava comprar um videogame, os juros mais altos podem pesar na decisão. O mesmo se aplica a outros eletrônicos, como aparelhos de som, que tiveram alta de 5,05%, e computadores, com aumento de 4,75%.

No setor de vestuário, há variações distintas. Enquanto itens como camisetas e tênis registraram altas, outros, como cuecas, ficaram mais baratos. Segundo Guilherme Dietze, não há uma explicação única para essas diferenças dentro de um mesmo setor, por se tratar de uma oscilação normal do mercado.

Dos 23 itens da cesta analisada, apenas três ficaram mais baratos no último ano: aparelhos telefônicos (-0,05%), cuecas (-0,76%) e mochilas (-1,32%).

O especialista afirma que, apesar das variações nos preços, para o comércio, o mais importante é manter um cliente saudável e de longo prazo. "A empresa não pode ganhar apenas no Dia dos Pais, porque precisa manter o consumidor ativo ao longo do ano. Por isso, não vale a pena ter prejuízo em uma única data", diz.

MAIS DESCONTOS E ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA

Dietze destaca que a inflação de 3,41% representa uma média dos produtos como um todo e que o consumidor pode ampliar suas vantagens de compra ao comparar preços em diferentes lojas. Além disso, é possível obter descontos maiores na hora do pagamento, já que muitos estabelecimentos oferecem condições especiais para quem escolhe pagar à vista por Pix, por exemplo.

Em alguns casos, optar por uma lembrança simbólica ou por um jantar em família pode ser uma alternativa financeiramente vantajosa para quem não pode gastar muito no momento. Já quem pretende usar o cartão de crédito deve fazer isso com cuidado, considerando o custo final da fatura.

Outra dica para quem pretende comprar os presentes presencialmente é pesquisar os preços na internet antes de sair de casa. Também vale priorizar locais que concentrem várias lojas, como shoppings, para evitar deslocamentos longos e gastos extras com combustível.

EXPECTATIVA PARA AS PRÓXIMAS COMEMORAÇÕES

Segundo à FecomércioSP, ainda é difícil fazer projeções sobre as próximas datas importantes para o varejo, como a Black Friday e o Natal, especialmente diante do tarifaço de Donald Trump, que entra em vigor nesta quarta-feira (6) para o Brasil e impõe taxas de 50% sobre produtos nacionais.