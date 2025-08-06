Notícias ao Minuto
Em que lugar do mundo o patrimônio das pessoas aumentou mais?

Nem todo mundo está ficando mais rico - veja como seu país se compara.

Notícias Ao Minuto Brasil
06/08/2025 21:15 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto Brasil

Economia

poder de compra

O quanto as pessoas ao redor do mundo ficaram mais ricas (ou mais pobres) no último ano? O Relatório Global de Riqueza do UBS de 2025 revela como o patrimônio líquido mediano mudou entre 2023 e 2024 em dezenas de países. O foco na mediana fornece uma imagem mais clara da situação financeira do cidadão "típico", ao contrário das médias que podem ser distorcidas por bilionários. Alguns países tiveram ganhos de dois dígitos, enquanto outros lutaram contra a inflação, a desvalorização da moeda ou a desaceleração do crescimento.

 

Clique na galeria para ver onde a riqueza cresceu mais rapidamente e onde não.

