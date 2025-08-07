Leilão da Receita com drones e smartphones recebe propostas nesta quinta (7)

© Divulgação- imagem ilustrativa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Interessados em participar do leilão da Receita Federal do mês de agosto poderão apresentar seus lances a partir desta quinta (7), às 8h, e até segunda-feira (11), às 21h. São 272 lotes para o estado de São Paulo. Entre os destaques, estão um iPhone por R$ 410 e um Xbox por R$ 400. Os lances que foram selecionados serão apresentados na terça (12), às 10h.

Para apresentar propostas, é preciso acessar o portal da Receita Federal e clicar em "Participar de leilão eletrônico". Na tela seguinte, será preciso fornecer senha do portal Gov.br. Em seguida, clicar novamente em "Participar de leilão eletrônico da Receita Federal", do lado esquerdo da tela, e selecionar o lote 0800100/000005/2025, de São Paulo.

Dentro do sistema, será possível escolher o lote que deseja dar lance e clicar em "Incluir proposta", aceitar os termos e as condições expressas pela Receita, digitar o valor da oferta e salvar.

É possível agendar visitas aos lotes somente até esta sexta (8), nas cidades de Guarulhos, Bauru, Araraquara, São Paulo, São Bernardo do Campo, Barueri, Santos, Guarujá e Campinas. Os endereços e horários para visitação, bem como os contatos para agendamento, estão indicados no edital.

O edital com todas as informações detalhadas sobre lotes e prazos está disponível no site oficial do leilão, em "Consultar leilões da Receita Federal", na área de "Serviços".

O QUE É OFERTADO?

Entre os destaques, no lote 95, é leiloado um iPhone 14 por R$ 410 no lance inicial. Dois iPhones 15 custam a partir de R$ 3.500 no lote 200 -no varejo, apenas uma unidade do modelo pode chegar a mais de R$ 4.000. Nos lotes 201 e 202, há iPhones 11 e 15 leiloados a partir de R$ 1.000 e R$ 4.000. No lote 203, três iPhones 15 com quatro fones de ouvido Airdots começam custando R$ 7.000 juntos.

Ainda, dois iPhones 15 e vários smartwatches, fones de ouvido, tablets e acessórios eletrônicos diversos estão reunidos no lote 82, a R$ 9.750 no lance inicial. O lote 87 também reúne grande quantidade de iPhones, do 11 ao 14, começando em R$ 8.600.

Dos lotes 231 a 262, smartphones de diversas marcas são leiloados a preços que variam de R$ 1.400 a R$ 3.680. Para todos estes, é vedada a destinação comercial, ou seja, só podem ser arrematados para uso pessoal.

Na parte de videogames, um Xbox é encontrado a partir de R$ 400 no lote 223, e um Playstation 4 é leiloado a partir de R$ 1.000 no lote 26. Óculos de realidade virtual começam a R$ 2.000 no lote 48. Dois notebooks têm lances iniciais de R$ 500 no 228.

Para quem se interessa por drones, quatro deles são leiloados no lote 99, junto com demais componentes eletrônicos, como impressoras, rádios e antenas, a R$ 7.000 no total o lance inicial. No lote 137, dois drones são leiloados a partir de R$ 1.300, também com artigos de pesca e acessórios de carro.

O leilão também tem joias. O lote 41 leiloa pulseira e colar da Van Cleef & Arpels a partir de R$ 30 mil; o lote 51 tem brincos Dolce & Gabanna por R$ 3.500 no lance inicial; e o 52 vende bracelete de couro da Versace por R$ 800 pelo menos. Ainda há uma pulseira Kenneth Jay Lane por R$ 500 no lote 42 e anel de prata Pyrrha por R$ 1.200 no lote 53, nos lances iniciais. Um relógio ainda na caixa da marca Garmin, do modelo Forerunner 265, é leiloado a partir de R$ 3.000 no lote 9.

No setor de instrumentos musicais, uma guitarra Gibson Les Paul Standard 70th Anniversary 2022 começa a R$ 7.000 no lote 21. E um violão Taylor tem lances iniciais de R$ 16 mil no lote 25. Um disco de vinil aparece a R$ 200 no lote 227.

Ainda há câmeras fotográficas Canon no lote 46, com um kit por R$ 3.420, e uma Insta360 no 45, a R$ 1.800. O lote 102 está cheio de equipamentos a R$ 31.400 no total no valor de partida.

Na área de automóveis, entre os modelos mais recentes, um Volkswagen Fox 2024 fica a partir de R$ 18 mil no lote 166. Um Chevrolet Onix 2024 começa a R$ 24 mil no lote 167. E uma Opel Mokka 2018 está por R$ 20 mil no 195.

Além disso, um Volkswagen Up 2016 e um Toyota Corolla 2004 são leiloados, juntos, a R$ 9.300 no lote 83. Um modelo Gol 2015 está no lote 84 a partir de R$ 5.100. Um Honda Civic 2011 é ofertado a partir de R$ 6.750 no lote 85. E dois Fiat Palio, um de 2003 e outro de 2008, são leiloados a partir de R$ 3.600 no lote 86.

Um Uno Mille 1996 está a R$ 1.200 no lote 88; um Corsa 1996 a R$ 1.560 no lote 90; e um Ford Focus 2006 a R$ 1.900 no 91, todos nos lances iniciais. Já os lotes 154 e 155 leiloam veículos grandes -um com sete lugares- a R$ 48 mil e R$ 24 mil.

Segundo o edital, os veículos estão estacionados há algum tempo, e por isso as baterias podem estar descarregadas, e os pneus, murchos. Alguns, inclusive, não têm bateria, chaves ou rodas. Além disso, a maioria dos veículos não está com o licenciamento em dia, o que impede a circulação até a regularização da documentação, conforme a legislação de trânsito.

Multas, encargos e débitos fiscais serão de responsabilidade do proprietário do veículo à época da prática da infração. Serão emitidos novos documentos de licenciamento dos veículos em favor de quem arrematá-los, de acordo com o edital.

CALENDÁRIO DO LEILÃO

Período de apresentação das propostas - 8h de 7 de agosto até 21h de 11 de agosto

Período de visitação - 4 e 8 de agosto

Sessão pública para classificar e ordenar propostas - 9h de 12 de agosto

Apresentação dos lances - 10h do dia 12 de agosto

Retirada de lotes arrematados - Em até 30 dias após leilão

QUEM PODE PARTICIPAR?

As pessoas físicas que desejarem participar precisam ter mais de 18 anos -ou ser emancipada-, CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e selo de confiabilidade prata ou ouro no portal Gov.br.

As empresas interessadas devem ter o cadastro regular no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) e também ter selo de confiabilidade prata ou ouro.