Azul encerra operações em 14 cidades de estados como RJ, CE e SC

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Azul informou nesta segunda-feira (11) que encerrou as operações em 14 cidades brasileiras -número maior do que os 13 municípios divulgados em um relatório a investidores da companhia no começo de agosto.

Segundo a companhia, o encerramento das operações nessas localidades ocorreu entre janeiro e março, pouco antes de a Azul pedir a entrada no processo de Chapter 11 (equivalente à recuperação judicial) em maio.

Cidades como Campos (RJ), Mossoró (RN), Três Lagoas (MS) e Ponta Grossa (PR) não recebem mais voos da empresa. Veja abaixo a lista completa.

Desde julho, a Azul também está ajustando mais de 50 rotas com margem 17 pontos percentuais abaixo da média da companhia. O processo inclui redução da frequência de voos ou até eliminação da rota.

Segundo a companhia, os ajustes levam em consideração uma série de fatores que vão desde o aumento nos custos operacionais da aviação, impactados pela crise global na cadeia de suprimentos e a alta do dólar, até questões de disponibilidade de frota, bem como o seu atual processo de reestruturação.

A Azul afirma que todos os clientes impactados pelas mudanças receberam assistência, conforme prevê a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

A companhia anunciou em 28 de maio deste ano a entrada no Chapter 11 nos Estados Unidos, numa tentativa de reorganizar suas dívidas. Depois de Latam e Gol, a empresa foi a última das principais companhias aéreas brasileiras a aderir ao processo.

A expectativa da Azul é que o processo de recuperação judicial termine no fim deste ano.

VEJA EM QUAIS CIDADES A AZUL DEIXOU DE OPERAR

- Cratéus (CE)

- São Benedito (CE)

- Sobral (CE)

- Iguatú (CE)

- Campos (RJ)

- Correia Pinto (SC)

- Jaguaruna (SC)

- Mossoró (RN)

- São Raimundo Nonato (PI)

- Parnaíba (PI)

- Rio Verde (GO)

- Barreirinhas (MA)

- Três Lagoas (MS)

- Ponta Grossa (PR)