"Bolsa Família" da Europa: Países que oferecem os maiores benefícios

Os benefícios familiares são uma tábua de salvação vital para milhões de famílias, ajudando os pais a cobrir os custos com os filhos, repor a renda perdida e combater a pobreza infantil. No entanto, em toda a Europa, os níveis de apoio variam drasticamente, desde pagamentos anuais generosos até quantias quase simbólicas. Localização, política e prioridades sociais influenciam o valor do apoio que as famílias recebem. Os países do Norte e do Oeste tendem a gastar mais, enquanto os países do Sul e do Leste frequentemente ficam para trás. Rendas, impostos e sistemas de bem-estar social desempenham um papel importante.

Clique para ver a análise anual completa por país e a "Bolsa Família" respectiva de cada um.

O valor de conversão utilizado de euro para real foi de R$ 6,4855 em 28/07/2025 de acordo com o Banco Central.

