Lula diz que Brasil passa por turbulência desnecessária porque Trump criou imagem mentirosa

IRACEMÁPOLIS, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) disse nesta sexta (14) que o Brasil passa por uma turbulência desnecessária porque o presidente dos EUA, Donald Trump, criou uma imagem mentirosa sobre o país.

"A ideia de passar para o mundo que o Brasil é um país horrível para negociar não é verdade, e eu não posso admitir que o presidente de um país do tamanho dos EUA possa contar a quantidade de inverdades que ele tem contado sobre o Brasil", afirmou Lula durante evento de inauguração da fábrica da montadora GWM.

"Não dá para a gente aceitar a criação de uma imagem mentirosa contra um país como o Brasil, que não tem contencioso no mundo."

Mais cedo, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) disse que o investimento da empresa chinesa é prova de que o Brasil é um bom parceiro comercial.

As falas durante o evento em Iracemápolis (a 166 km de São Paulo) são uma resposta a Trump. O presidente americano afirmou que o Brasil é um "péssimo parceiro comercial".

Lula afirmou que o Brasil é uma democracia em que os direitos humanos são respeitados, ao contrário do que dizem os EUA, e listou os motivos pelos quais o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) -que tem sido defendido por Trump- está sendo julgado pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

"Ele não está sendo julgado por nenhuma acusação da oposição, de nenhum empresário, de nenhum deputado. Ele está sendo julgado por delação dos seus pares em função de uma tentativa de golpe que ele tentou dar no dia 8 de janeiro de 2023", afirmou Lula.

O presidente disse ainda que a acusação também considera a tentativa de assassiná-lo antes da posse, entre outros crimes.

"Ele está sendo julgado porque ele colocou, junto com os seus comparsas, um caminhão com bomba no aeroporto de Brasília, na perspectiva de causar um verdadeiro desastre para evitar a posse do presidente eleito."