Putin transmite a Lula informações positivas sobre reunião com Trump

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu nesta segunda-feira um telefonema de Vladimir Putin, que compartilhou informações consideradas positivas sobre sua reunião com o presidente norte-americano, Donald Trump, realizada no Alasca.

Segundo nota divulgada pelo governo brasileiro, a ligação durou cerca de 30 minutos. "Putin compartilhou informações sobre sua reunião com o presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, no Alasca, em 15 de agosto, que avaliou como positiva", diz o comunicado.

O texto acrescenta que, após abordar os diferentes temas discutidos com Trump, o líder russo reconheceu o engajamento do Brasil no Grupo de Amigos da Paz, iniciativa conduzida em parceria com a China.

Ainda de acordo com o governo, Lula agradeceu a ligação e reafirmou o apoio brasileiro a todos os esforços que busquem uma solução pacífica para o conflito entre Rússia e Ucrânia. O presidente também desejou sucesso às negociações em andamento.

Na última sexta-feira, Trump e Putin se reuniram no Alasca para tratar do fim da guerra na Ucrânia. Apesar de não chegarem a resultados concretos, Trump mudou de posição: deixou de exigir um cessar-fogo imediato e passou a defender negociações diretas para um acordo de paz.

Nesta segunda-feira, a Casa Branca organizou outra reunião sobre o tema, com a presença de Trump e do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Também participam do encontro os presidentes da França, Emmanuel Macron, e da Finlândia, Alexander Stubb; os primeiros-ministros da Alemanha, Friedrich Merz, do Reino Unido, Keir Starmer, e da Itália, Giorgia Meloni; além da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

