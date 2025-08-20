Norma americana aumenta competitividade de US$ 2,6 bi em exportações do Brasil aos EUA, diz Alckmin

© Getty

RICARDO DELLA COLETTA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou nesta quarta-feira (20) que uma nova normativa do Departamento do Comércio americano deve aumentar a competitividade de produtos brasileiros com componentes de aço e alumínio exportados para os Estados Unidos.

De acordo com ele, o total de exportações beneficiadas soma cerca de US$ 2,6 bilhões.

Na terça-feira (19), o governo Donald Trump estabeleceu que mais de 400 categorias de produtos derivados de aço e alumínio são incluídos na lista de itens tarifados com base na chamada seção 232 -aquelas impostas sob justificativa de segurança nacional.

Isso significa que os componentes de aço e alumínio desses produtos passarão a ser sobretaxados em 50%, imposto que se aplica a praticamente todos os sócios comerciais dos EUA.

Para o Brasil, alvo de uma sobretaxa horizontal de 50%, a medida não significa uma redução tarifária. Mas os itens inseridos na seção de segurança nacional, em tese, entrarão no mercado americano em melhores condições de competitividade, uma vez que produtores não americanos estarão sujeitos a uma barreira semelhante.

"O produtor que tiver aço ou alumínio passa a vigorar na [seção] 232, nessa parte do produto. Isso melhora nossa competitividade na área industrial. Se eu vendo uma máquina que tem aço, nessa parte do aço nós ficamos igual ao mundo inteiro. Um instrumento domiciliar, garfo e faca de alumínio, nós entramos na 232", disse Alckmin, em declaração a jornalistas na Câmara dos Deputados.

"Fizemos a conta dá US$ 2,6 bilhões de inserção de aço e alumínio nas exportações brasileiras, de US$ 40 bilhões. Ou seja, 6,4% das exportações saem dos 50% [aplicados horizontalmente sobre o Brasil] e vão para a seção 232 -o que torna igual nossa competitividade com o resto do mundo".

A nova lista publicada pelo Departamento de Comércio inclui autopeças, produtos químicos, plásticos e componentes de móveis. Segundo Alckmin, os principais produtos brasileiros beneficiados devem ser máquinas e equipamentos.

