Notícias ao Minuto
Procurar

INSS usa barcos para orientar aposentados da Amazônia sobre descontos

A ação, denominada PREVBarco, transforma embarcações em agências flutuantes da Previdência Social. A operação contará, nesta semana, com cinco embarcações para chegar aos locais acessíveis pelos rios.

INSS usa barcos para orientar aposentados da Amazônia sobre descontos

© Shutterstock

Agência Brasil
24/08/2025 11:48 ‧ há 2 horas por Agência Brasil

Economia

INSS

Aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS e que moram em áreas de difícil acesso na Amazônia contarão com um serviço de informações prestado pelo governo federal a partir desta segunda-feira (25).

 

A ação, denominada PREVBarco, transforma embarcações em agências flutuantes da Previdência Social. A operação contará, nesta semana, com cinco embarcações para chegar aos locais acessíveis pelos rios.

Segundo o calendário divulgado pelo governo, são três barcos para o Estado do Amazonas (para chegar a 29 comunidades) e duas para o Pará (com previsão de atender 39 lugares).

 

Os barcos têm as seguintes indicações:

  • Manaus I – Vovó Jandira II,
  • Manaus II – Manaós II, 
  • Manaus III – Vovô Alarico, 
  • Belém I – Leon IV e 
  • Barco Santarém I – Barão do  Amazonas. 

O calendário completo de onde chegará os serviços está disponível no site do INSS. 

Segundo o INSS, mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas em todo o país podem ter sofrido descontos indevidos em seus benefícios. 

Ressarcimento

O serviço prevê que os beneficiários possam verificar se tiveram descontos irregulares, contestar imediatamente e aderir ao processo de ressarcimento para receber o dinheiro de volta.

Cada embarcação tem uma equipe com 10 servidores do INSS e do Ministério da Previdência Social, incluindo técnicos, assistentes sociais e peritos médicos. A expectativa divulgada é de atender entre 150 e 200 pessoas por dia em cada barco.

Leia Também: Modelo de jornada exaustiva da China é incorporado por empresas de tecnologia nos EUA

 

Partilhe a notícia

Recomendados para você